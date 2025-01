Jenifer reveló quiénes son los más fuertes de Gran Hermano y piden su expulsión por romper el aislamiento

Mientras conversaban en el patio, la reingresada por el repechaje reveló: "Yo no le tengo miedo a nadie acá adentro, no me da miedo enfrentarme. Posiblemente me saquen, es obvio. Santiago, Luciana, Luz, Petrona, Sandra...". Con estas palabras, adelantó que estos cinco eran los más fuertes del reality y esto generó aún más polémica luego de la escandalosa eliminación de la tucumana.

Embed Jenifer le dice a Chiara que NO LE DA MIEDO ENFRENTARSE A LOS MÁS FUERTES y los nombra explicitamente: "Posiblemente me saquen, Santiago, Luciana, Luz, Petrona y Sandra"



¡A ISABEL LA SACARON POR MUCHO MENOS, ESTO MERECE EXPULSIÓN @SANTIAGODELMORO!#GranHermano pic.twitter.com/DI9k55Pa2G — TRONK (@TronkOficial) January 28, 2025

Ahora, el público quedó expectante por la inminente decisión de Telefe y Gran Hermano volvió a quedar en boca de todos, ya que todo parece indicar que se repetirá lo mismo que ocurrió en la edición anterior. Vale recordar que la temporada 2023-24 estuvo manchada por las constantes acusaciones de fraude.

Polémica en Gran Hermano: Santiago del Moro reveló el nombre del eliminado antes de ver el sobre

De manera atípica, Telefe impuso la gala de eliminación de Gran Hermano el miércoles. De este modo, Petrona Jerez abandonó la casa. Pero antes de que se diera a conocer el nombre del participante, Santiago del Moro lo reveló y en redes sociales comenzaron a hablar de arreglo.