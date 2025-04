¿Angelina Jolie de reportera? Cuál es la película de la famosa actriz que está siendo furor en Netflix

Hablamos de Una vida en siete días (título original: Life or Something Like It), un film que dividió opiniones desde su estreno. Mientras algunos celebran la frescura que Jolie aporta a una historia con tintes de autodescubrimiento y guion apasionado, otros sienten que la producción se queda a medio camino entre el drama profundo y el entretenimiento básico. La crítica destaca principalmente el carisma de la premiada actriz, quien logra sostener buena parte del relato con una interpretación convincente de una mujer que, enfrentada a su aparente destino fatal, replantea toda su vida.

Una vida en siete días

Sinopsis de Una vida en siete días, la película que está entre lo más visto de Netflix

Lanie Kerrigan (Angelina Jolie) es una ambiciosa y exitosa periodista de Seattle que parece tenerlo todo: una carrera en ascenso, un novio atractivo y una vida perfectamente organizada. Sin embargo, su mundo se tambalea cuando un vidente callejero, Jack (Tony Shalhoub), le predice que morirá en siete días. Inicialmente escéptica, Lanie comienza a cuestionar sus prioridades y a reevaluar el verdadero significado de la felicidad y el éxito. Con la ayuda de su camarógrafo Pete (Edward Burns), emprende un viaje de autodescubrimiento que la lleva a reconsiderar su vida y sus relaciones.

Tráiler de Una vida en siete días

Reparto de Una vida en siete días