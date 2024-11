Gran Hermano prepara un cambio trascendental para la casa de Gran Hermano

No será anunciado de manera oficial hasta el día de la presentación del reality show, el cual, a pesar de estar cerca de su estreno, todavía no levanta expectativa en redes sociales.

En 2024 pasaron de 20 a 22 los que se incorporaron, siendo que el día de presentación ingresen 20 y al siguiente los 2 restantes para completar el cupo.

A modo de anticipo exclusivo, te contamos que esta temporada contara con 24 participantes, de los cuales aún están viendo la metodología de ingreso, pero todo hace pensar que serán los 20 iniciales en el primer día, 2 al siguiente del debut y 2 el miércoles, completando el cupo.

Casa de Gran Hermano

Esto no será anunciado de manera oficial hasta el día de la presentación del reality show, el cual tiene una muy baja expectativa en redes sociales y llama la atención que son muy pocos los streamings no oficiales que no están hablando al respecto, algo que no sucedía con las últimas temporadas que sí fueron muy fogoneadas desde las redes y estos espacios.

Quizás bajo un panorama tan poco alentador, la producción decidió volver a cerrar con la productora Mandarina, el arribo de los eliminados al ciclo de Angel De Brito con su LAM y desde allí tratar de tener mucho más ruido que la última edición en donde todos los ex concursantes se paseaban sin pena ni gloria por los ciclos de Canal 9.

“Suerte porque la van a necesitar”, recita Santiago del Moro en cada nominación. ¿Será este un presagio propio de lo que vendrá en cuanto a materia de audiencia?; Lo sabremos en solo días.