Gran Hermano 2022: la producción censuró a Marcos a días de la final y crecen las sospechas

Mostraron los videos completos y se rieron de sí mismos con sus compañeros. Pero al momento de mostrar el del salteño, Pluto TV decidió dar de baja la transmisión. Esto generó sospechas en las redes sociales porque el “Primo” mostró una cara que en el programa no.

“Pienso que yo vivo para mí, no me interesa lo que los demás piensen de mí. Soy yo, soy natural y de alguna forma eso muestra confianza en mí mismo. Mi parte maldita es en un boliche, me descontrolo un poco y porque me desinhibo un poco con el alcohol”, contó en el video.

Pero, a pesar de todos los rumores que surgieron en redes sociales, solo se trató de mal timing televisivo, es decir, se terminó el tiempo del aire del programa y tuvieron que terminarlo. Lo cierto es que lo pasaron un tanto tarde.

Gran Hermano 2022: quiénes se casarán este viernes en la casa

La final de Gran Hermano 2022 llegará este lunes 27 y, luego de cinco meses de aislamiento, se conocerá al ganador del reality. Pero antes, la producción les propuso un festejo especial a los finalistas.

Santiago del Moro, conductor del ciclo, les leyó un comunicado "rosa" a los participantes que aún siguen en la casa más famosa de mundo. "Gran Hermano les propone festejar una falsa boda, como hubo en otras oportunidades, para los tres finalistas", dijo.

"Ustedes van a elegir quiénes van a ser los novios y quién va a ser el cura", los desafió el conductor dejando la decisión en manos de los finalistas, Marcos Ginocchio, Julieta Poggio y Nacho Castañares.