Florencia Peña en exclusiva con C5N: "Mi fuerza radica en que yo hice reír a la gente"

"Cuando me lo preguntaron yo di una opinión que no tenía que ver con tomar una decisión sobre si Poné a Francella debía seguir o no, solo que como mujer dije que había cosas que me hacían ruido", indicó y agregó que "ojalá que el programa haya traído ese debate de sobre qué nos podemos reír".

Flor Peña Redes sociales

En ese sentido, comentó: "Me parece que está bien que podamos pensar sobre qué nos podemos reír" y sentó su posición: "Siempre me reí de mí, pero en este momento me río más que nunca de mí... El otro no, pero yo si me puedo reír de mí. Creo que es momento de reírnos de nosotros mismos. La cultura de 'nos reímos de los otros' es una cultura bastante argentina, pero ¿desde qué lugar?".

"En este momento hay muchos colectivos que se sienten afectados, entonces me parece que es momento de meternos para adentro y reírnos de nosotros mismos", expresó, en medio del cuestionamiento de parte del Gobierno hacia el colectivo LGBTIQ+ y el movimiento feminista.

Entonces manifestó que "es momento de armar tribu, no hay que esperar mucho del afuera; hay que intentar armar una que nos haga sentir bien y cómodos y luchar desde ahí".

"Estoy como con la pandemia, entendiendo que hay que ubicarse de otra manera, hay que pensar la vida de otra manera. Hay que dejar de enojarse con el afuera y empezar a construir desde adentro. Y podemos, tenemos esa posibilidad como sociedad, tenemos ese poder nosotros como ciudadanos, como habitantes de este suelo, como seres pensantes, como seres con memoria

"Siempre voy a estar del lado de las minorías porque son las menos escuchadas. Después de tantos años y tantas luchas ganadas, avanzando a paso firme, con las que no debemos volver para atrás y está en nuestras manos que así no sea", sentenció.