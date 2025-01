Escándalo: se filtró un video donde Jenifer de Gran Hermano golpea a Ricardo Centurión

Las imágenes muestran a Jenifer, quien estaciona rápidamente un auto color rojo y se dirige al futbolista quien estaba ingresando a un domicilio. Sin mediar palabra, le propina un trompazo que lo desmaya. El vínculo entre Jenifer y Centurión comenzó en 2020: fruto de esa relación nació Emma, en 2021.

Cabe recordar, que la expareja, tras su primera salida de la casa de Gran Hermano, había asegurado vivir "un infierno" con Centurión: "Sufrí con la familia de él y con él", expresó. Y agregó: "Me separé porque me cansé de que me meta los cuernos. Me hizo sufrir un montón, estaba súper enamorada de él, enamorada de verdad".