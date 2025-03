El video viral de Tik Tok sobre Independiente vs. Racing que revolucionó las redes sociales

Mostró también el momento del gol de Racing que se dio a los 20 minutos del primer tiempo. “Nos quedamos un poquito tiesas”, confesó respecto a la actitud de la hinchada luego de atravesar una derrota parcial.

“Se ve que las de Racing lavan plata haciendo chistes”, comentó en broma porque los simpatizantes del club prepararon una cargada con una avioneta que tenía un mensaje. “Infelices 23 años”, indicaba por la cantidad de tiempo que no logran un torneo local.

Una de las frases virales de las redes sociales es “servir” en modo de que fue útil o ayudó a una situación. Refirió al arquero del Rojo y expresó: “Rey sirvió concha y nos salvó de un montón de goles”.

Después se refirió a los cánticos de la hinchada y volvió a bromear: “Me volví homofóbica”. Luego se refirió a la canción “Pongan huevos que ganamos” y agregó: “Se ve que no pusieron tanto huevo porque no ganamos y empatamos”. El video recorrió rápidamente las plataformas y la aplaudieron, no solo por su look, sino por el gran resumen que hizo desde otra perspectiva no tan deportiva.