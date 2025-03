Echaron de su programa de radio a Ari Paluch tras su indignante comentario al aire

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AlphamediaOk/status/1900625414461997520&partner=&hide_thread=false COMUNICADO DEL GRUPO ALPHA



Buenos Aires, 14 de marzo de 2025 – El Grupo Alpha Media informa que en el día de la fecha resolvió la relación contractual de Ari Paluch con FM Rock & Pop y no continuará vinculado a la radio.



Silvia Marino

CEO Grupo Alpha pic.twitter.com/IeMwUSAvov — Alpha Media (@AlphamediaOk) March 14, 2025

El hecho, que causó conmoción y repercutió de manera negativa en redes sociales, sucedió al final de su programa Arizona, en Rock and Pop, que Paluch compartía con su hija Martina, y se disponía a realizar "el pase" radial con Beto Casella, que estaba parado listo para comenzar con su ciclo cuando empezaron a hablar sobre viudas negras.

"¿Es tan fácil de conseguir burundanga?", preguntó Paluch, a lo que Casella le respondió que sí. "Porque a mí esta chica, ¿cómo se llama tu locutora? Es linda, esa chica. Entonces podemos arreglar, vamo' y vamo', una mañana le ponemos en el vaso con agua", deslizó entre risas el conductor.

"¡No, pero pará! Esto es viuda negra", lo interrumpió su hija, mientras Casella con una sonrisa cómplice solo atinó a decir: "Frenalo vos a tu padre". Mientras Martina le pedía que se "ubicara", Paluch insistió: "¿Pero no hay un nivel de burundanga chiquitito, que te da un besito y nada más?". Casella solo respondió con risas, pero la joven lo cortó: "No, no, no. Chau, chau", cerró, mientras subía el volumen de la música.

