Dolor en el mundo del espectáculo: murió el reconocido actor Antonio Grimau

La noticia la confirmó la cuenta de Asociación Argentina de Actores y Actrices en redes sociales. “Construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este momento de tristeza”, señalaron.

Fue uno de los actores argentinos más reconocidos y queridos.

El mundo del espectáculo argentino está conmocionado por la muerte del querido actor, Antonio Grimau a sus 82 años. La triste noticia la confirmó la Asociación Argentina de Actores y Actrices. “Abrazamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este momento de tristeza” , informaron.

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“Despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas , construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino ”, escribieron en la cuenta de X.

Antonio Rebolini, su verdadero nombre, comenzó a dar sus primeros pasos en la actuación a los 16 años formándose inicialmente bajo la tutela del gran Juan Carlos Gené y a lo largo de toda su trayectoria integró distintos elencos en teatro y televisión donde supo conquistar el corazón de los televidentes sin importar el papel que le tocaba interpretar , ya sea como galán o villano.

Su apellido artístico nació de una elección personal: eligió Grimau por la canción a un político español fusilado durante la dictadura franquista, Julián Grimau. El nacido en Remedios de Escalada, localidad bonaerense de Lanús, trabajó tanto en el teatro como en la pantalla chica y la pantalla grande donde sus personajes son recordados al día de hoy por sus grandes actuaciones.

Si bien por el momento no trascendió el motivo de su deceso, en 2021, el actor atravesó un delicado estado de salud cuando estuvo internado durante dos meses por coronavirus. Su cuadro fue grave y necesitó asistencia respiratoria. La recuperación fue larga y tuvo consecuencias físicas importantes.

Despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos a sus seres queridos en este momento de dolor. https://t.co/JwCORNmi3W pic.twitter.com/mS1ZBsSp0g

Tras recibir el alta, relató que llegó a perder 22 kilos y que volver a trabajar sobre un escenario había sido una parte fundamental de su recuperación. En sus últimos años siguió trabajando en teatro y mantuvo el vínculo con el público que lo acompañó desde sus primeros éxitos televisivos.

Cómo fue la extensa y exitosa trayectoria de Antonio Grimau en el teatro, cine y televisión

De acuerdo al comunicado emitido por la Asociación Argentina de Actores y Actrices recordó su extensa trayectoria en teatrales se encuentran El tren amarillo, Los Linares, 30 dineros, Aquí hay gato encerrado, Papas fritas, Alta sociedad, Vidas privadas, Ladrones a domicilio, Historia de un caballo, Salven al cómico y Cartas de amor.

Entre otros, también se deben mencionar Cristales rotos, El acompañamiento, El reñidero, El anatomista, El precio, Segovia (o de la poesía), Darse cuenta, Yepeto, La mandrágora, Guayaquil: una historia de amor, De casas y melancolías, La matanza, Mares de piedra, El corso, Príncipe azul, La gata sobre el tejado de zinc caliente, Al final del arcoíris, Piel de Judas, Filomena Marturano, El avaro, Hamlet, Danza macabra, Rotos de amor y La ternura.

Además, participó, en Cándida, Espíritu travieso, La zarza ardiendo, Reconocernos, El hombre perfecto, Masculino singular, Vidas paralelas, Un guapo del 900 y El tiempo y los Conway, esta última dentro del ciclo Teatrísimo, a beneficio de la Casa del Teatro.

En el teatro musical integró el elenco de Hello, Dolly!, junto a Lucía Galán, con dirección de Arturo Puig. Entre sus trabajos más recientes se encuentra Vamo’ los pibes, presentada en 2026 en el Multiteatro, junto a Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro, bajo la dirección de Federico Palazzo.

En televisión, sus primeros trabajos y las producciones que afianzaron su popularidad incluyeron El bulín, ¡Arriba juventud!, El exterminador, Rolando Rivas, taxista, Con odio y con amor, Ese que no la quiere, Siempre te amaré, Dos a quererse, Tu rebelde ternura, Dulce Anastasia, Renato, Se necesita una ilusión, Trampa para un soñador, Quiero gritar tu nombre, Amar al salvaje, Cuatro hombres para Eva, Extraños y amantes, La cruz de papel y Las vendedoras de Lafayette.

A esos títulos se sumaron Corazones de fuego, Más allá del horizonte, Por siempre mujercitas, Poliladron, Cha Cha Cha, Verdad consecuencia, Para toda la vida, Ricos y famosos, Cabecita y Mi ex. En Alta comedia participó en diferentes temporadas y episodios.

Durante las décadas siguientes trabajó en Soy gitano, Padre Coraje, Sin código, Hombres de honor, Se dice amor, Algo habrán hecho por la historia argentina, Mujeres asesinas, Mujeres de nadie, Todos contra Juan, Vidas robadas, Herencia de amor, Valientes, Herederos de una venganza, Historias de corazón, Solamente vos y Cuentos de identidad. También formó parte de la serie Puerta 7.

En su extenso recorrido interpretó numerosos personajes de distintas características, ampliando el registro con el que se había dado a conocer como galán de telenovelas.

Uno de sus trabajos de mayor reconocimiento fue su interpretación de Roberto Sánchez en la etapa adulta de Sandro de América, la miniserie dirigida por Adrián Caetano y emitida en 2018. Por ese papel recibió el Premio Martín Fierro como actor protagonista de unitario o serie.

En la pantalla grande tuvo papeles en Buenas noches, Buenos Aires, La Mary, Rolando Rivas, taxista, El amor infiel, Proceso a la infamia, Los orilleros, La obertura, Una mariposa en la noche, De cara al cielo, …Y mañana serán hombres, Ritmo a todo color, El hombre de arena, Los insomnes, Los corruptores, Tres alegres fugitivos y Deliciosamente peligrosa.

Su filmografía incluye, además, Caballos salvajes, La maestra normal, ¿Dónde queda el paraíso?, Secretos compartidos, Mar de amores, Acrobacias del corazón, Nada por perder y Angélica.

En 2005, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, en reconocimiento a su recorrido artístico.