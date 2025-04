Dillom disparó una polémica frase contra Javier Milei en el escenario del Quilmes Rock

Ante una multitud, Dillom interpretó su hit y cambió una parte de la letra: casi al final de la canción, cuando se repite "el día que muera, moriré en mi ley", expresó "el día que muera, morirá Milei" y se ganó la ovación de los presentes.

-Dillom en Quilmes Rock 2025 pic.twitter.com/I9xc0HJvax — Geramaty (@Geramaty) April 5, 2025

De esta manera, el joven artista vuelve a posicionarse en la vereda de enfrente al Gobierno: el año pasado, en su presentación en el Cosquín Rock, disparó contra el ministro de Economía, Luis Caputo.

Qué dice la letra de Buenos Tiempos de Dillom

Estuve con una esquizo, pa mí cuenta como orgía

Su culo aplaude, es un tema de ROSALÍA

Dijo que por mí hace todo, así que este es el día

Voy a cumplir mi más oscura fantasía

Conocí una cheta con la piel naranja

Ella tomaba keta y yo tomaba blanca

Me dijo que se drogaba una vez cada tanto

Y, si su papá se entera, la mandan a la granja

Taba con su amiga, una gordita linda

Que iba bien vestida y se hacía la gringa

Dijo que se iba a hacer una liposucción

Puta, yo necesito una pitosucción

Podés encontrarme por ahí, perdido sin Waze

Jalando popper con los gays

El día que muera moriré en mi ley

Llevándome a alguno conmigo también

Podés encontrarme por ahí, perdido sin Waze

Jalando popper con los gays

El día que muera moriré en mi ley

El día que muera moriré en mi ley

Una pendeja egoísta, un poco masoquista

Su familia es cheta, sus papás son macristas

Si fuera por ella, me la chupa en la pista

Me gusta cuando la chupa y nos escucha el taxista

¿Que cómo me divierto?, te doy una pista

Siempre ando anestesiado y sin ir al dentista

Después de cuatro clonas, flasho que soy budista

Si la poli pregunta soy autista

Su short tan apretado que parece body painting

Me la pone tan gorda que le hacen body shaming

Ay, same, boluda, yo también tengo ascendente en sagitario, boluda

Podés encontrarme por ahí, perdido sin Waze

Jalando popper con los gays

El día que muera moriré en mi ley

Llevándome a alguno conmigo también

Podés encontrarme por ahí, perdido sin Waze

Jalando popper con los gays

El día que muera moriré en mi ley

El día que muera moriré en mi leyEl día que muera moriré en mi ley

El día que muera moriré en mi ley

El día que muera moriré en mi ley

El día que muera moriré en mi ley, ah

Back from Texas, I'm feelin' in the nexus

My bitches comin' to me 'cause they feelin' the Lexus

It is a weepin' and a moanin'

And a gnashin' of teeth in the dancehall

And who no have teeth gwan rub pon dem gums

Cuh when time it comes to my sound

Which is the champion sound

The bugle has blown fi many times

And it still have-Me miré al espejo y me veo muy bien

Me siento mejor que nunca

Creo que por fin encontré mi nueva piel

Me siento mejor que nunca