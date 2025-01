Diego Maradona y una espina que atormenta a Claudia Villafañe: "Dos días antes de morir"

La empresaria Claudia Villafañe habló luego de mucho tiempo sobre los días previos del fallecimiento de Diego Maradona y contó que le quedó una asignatura pendiente: “Nunca supe qué necesitaba o me quería decir. Me quedé con esa espina...".

En diálogo con Pía Shaw, la periodista le preguntó si hay algo que le quedó por hacer antes de la muerte del ex director técnico de Gimnasia. “No... Me quedó pendiente saber qué necesitaba 48 horas antes del 25 de noviembre ", reveló y generó sorpresa.

“Tuve una llamada perdida a la madrugada, no la sentí, estaba durmiendo. Cuando me desperté, tenía la llamada. Llamé y no me atendía. Llamé a Jonathan, que es el hijo de su hermana y que estaba con él”, indicó Claudia.

Claudia y Maradona Redes sociales

Dio detalles sobre lo que hubiese sido su última comunicación y no fue: "Le dije que me había llamado el tío y que no lo había podido atender. Me dijo 'tía, ahora ya le dieron las pastillas, está dormido'. Y nunca supe qué necesitaba o qué me quería decir. Te quedás con esa espina de no saber qué pasó".

También opinó sobre el caso judicial que envuelve a la muerte de su exmarido: "Pasaron 4 años y no hubo noticias de todo esto. Y la gente sigue libre, deambulando por la calle, como si no hubiesen hecho nada. Yo espero porque, necesitamos, todo el pueblo necesita, saber la verdad no... que haya justicia y que paguen todos, desde arriba hasta abajo".

“Tienen que pagar pasando por todos los lados, no solamente los que estaban ahí. Porque a ellos alguien los mandaba. Lo que sucedió no fue en un horario que fue al que a Giani le avisaron, fue muchas horas antes. Creo que tuvieron el tiempo necesario para hacer lo que querían hacer”, concluyó la Tata en La Nación +.