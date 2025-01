Cuál es la película con animales que está enterneciendo a todos y es de lo más visto de Netflix

The wolf and the lion, una nueva película que se sumó a Netflix para toda la familia y ya es tendencia.

The Wolf and the Lion (en español, El lobo y el león) es una película de aventuras y drama familiar dirigida por Gilles de Maistre , estrenada en 2021 , y que tras su reciente llegada a Netflix , se consolidó como una de las más vistas de la popular plataforma de streaming .

Se presenta como un film para toda la familia , y que actualmente está en el top 10 de lo más visto . Una producción francesa con una duración de 99 minutos, que ya forma parte del espectacular catálogo de la Gran N roja que no para de incorporar estrenos que sorprenden a los espectadores y cada vez captan más usuarios .

A continuación te contamos todos los detalles de la trama, una peli que ya es tendencia y podes maratonear el fin de semana.

Sinopsis de The Wolf and the Lion, la película tendencia de Netflix

La trama sigue a una joven llamada Alma, quien vive en una isla con su abuelo. La historia comienza cuando un accidente de avión hace que ella se encuentre con dos animales huérfanos: un lobo y un león. Ambos animales quedan atrapados en un estado vulnerable, y decide cuidarlos y protegerlos.

A lo largo de la película, la relación de Alma con estos dos animales salvajes se convierte en el eje central de la historia, mostrando una profunda conexión entre la humanidad y la naturaleza.

La película explora temas como el amor, la lealtad, el instinto animal, la supervivencia y el respeto por los seres vivos, con una fuerte carga emocional, pues Alma se enfrenta a la difícil decisión de cómo proteger a sus amigos salvajes mientras, al mismo tiempo, lidia con los desafíos que vienen de la intervención humana y las expectativas sociales.

También es un homenaje a la amistad y la convivencia entre especies, mostrando cómo el vínculo entre el ser humano y los animales puede ser poderoso y transformador.

En términos visuales, The Wolf and the Lion destaca por sus bellos paisajes naturales y escenas conmovedoras con los animales. Es una producción para todas las edades, ideal para aquellos que disfrutan de historias de conexión con la naturaleza y animales.

the-wolf-and-the-lion-netflix.jpg

Tráiler de The Wolf and the Lion

Embed - The Wolf & The Lion | Official Trailer | MK2 MILE-END

Reparto de The Wolf and the Lion

Los principales protagonistas de este emotivo film son:

Molly Kunz como Alma

Graham Greene como Joe

Charlie Carrick como Eli

Kurtis Bayford

Conway Bruce

Jacques Perrin

Frank Schorpion como Pilot

Daniel Brochu como Mr. Mitchell