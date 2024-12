Chiara, la hija de Alejandro Mancuso, contó en Gran Hermano su difícil historia familiar

La hija del futbolista Alejandro Mancuso contó que cargó con la presión por el apellido y no pudo desempeñarse como cualquier otra persona. Entonces mencionó que su mamá antes de ingresar a la casa le escribió una carta que la hizo sentir mejor.

“Cuando venía para acá abrí la valija y tenía una carta de ella que decía: ‘Hija, estoy muy feliz de que cumplas tu sueño. Yo no te voy a juzgar por nada. Sé vos, te voy a estar mirando siempre”, indicó a sus compañeros y rompió en llanto.

Y agregó: “Eso me dejó mucho más tranquila, porque yo siempre como que me sentí muy juzgada por ella. Hasta que entendí todas las cosas que ella vivió y que fue desde ahí que ella me juzgaba”.

Contó que desde su punto de vista le enseñó otra visión de la vida. “Yo soy muy rebelde y la volví loca. Fui una hija muy difícil. Pero bueno, estoy contenta”, concluyó.

La casa de Gran Hermano 2024 se rompió para siempre luego de lo que fue la nominación espontánea anulada de Claudio Di Lorenzo, con dos grupos muy marcados que se enfrentarán para un juego clásico del reality show.

Durante una conversación entre Andrea Lázaro, Luciana Martínez, Luz Tito y Santiago Algorta en el living, se conformó el grupo. En un primer lugar, la oriunda de San Cristóbal expresó: "La espontánea la hizo Claudio. Y se la anularon. Se creen re vivos, pero están complotando. Juegan mal".

Ante esto, Santiago resaltó que sabe que se la hizo a él, algo que es verdad, mientras que Luz se limitó a comentar "Qué boludos, son bobos". Para finalizar, quien fuera el primer líder semanal de Gran Hermano 2024 se mostró ilusionado con el futuro del certamen: "Si zafamos de esta juntos, no nos para nadie".

En esto último, Santiago podría estar en lo cierto, ya que las nominaciones dejan en evidencia que son favoritos en el público y los más odiados se encuentran en la "vereda de enfrente". Así, el participante Renato Rossini sería el próximo eliminado y Gran Hermano 2024 quedaría partido de forma definitiva.