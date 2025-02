Carmen Barbieri prepara su regreso a la televisión para reemplazar a una importante conductora de cable

Finalmente, Amalia "Yuyito" González no hará su programa este año, o al menos no como ella lo tenía previsto. Es que Coco Fernandez, gerente del canal Ciudad Magazine, nunca vio con buenos ojos que la devenida en primera dama revele sus intimidades con Javier Milei. Al no acatar dicho pedido, decidieron no renovarle el contrato. De esta manera, Carmen Barbieri podría desembarcar nuevamente allí, tras la salida de su programa de eltrece.