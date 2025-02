Captain America: Brave New World, la antesala del regreso de los Vengadores

Tras el lanzamiento de la serie The Falcon and the Winter Soldier (Falcon y el Soldado del Invierno) en Disney+ en marzo de 2021, el público quedó expectante por ver a Sam Wilson (Anthony Mackie) en acción como Capitán América. Por eso, el anuncio de lo que era la cuarta entrega del superhéroe norteamericano generó mucha expectativa y cumplió con lo esperado.

La premisa de la película presenta un potencial conflicto mundial por los recursos encontrados dentro del cadáver de Tiamut, el celestial que fue asesinado en Eternals, por lo que Marvel finalmente responde a las incógnitas que surgieron desde 2021. Para ello, el actor Harrison Ford toma el papel de Thaddeus Ross, el cual perteneció a William Hurt hasta su fallecimiento en 2022.

Harrison Ford William Hurt Captain America: Brave New World Ford tuvo la complicada tarea de reemplazar a Hurt y lo hizo con creces. Marvel Studios

Según explicó el propio Ross, ahora presidente de los Estados Unidos, dentro de Tiamut hay una gigantesca cantidad de adamantium, siendo esta la primera aparición del metal en el Universo Cinematográfico de Marvel. Esto ilusionó a los fans, ya que quiere decir que los X-Men están más cerca que nunca porque este material está presente en el esqueleto de Wolverine y en las katanas de Deadpool, entre muchos otros.

Si bien las negociaciones entre las potencias mundiales parecían ir de la mejor manera, Tim Blake Nelson regresa como el científico Samuel Sterns luego de su única aparición en 2008 en el filme The Incredible Hulk (El increíble Hulk) y arruina los planes de su país en la búsqueda de provocar la Tercera Guerra Mundial. Esto genera un segundo acto muy atrapante, divertido e interesante de ver, aunque Disney tuvo un error garrafal en la previa al estreno.

Al haber mostrado que Ford iba a convertirse en Red Hulk en los pósters, tráileres y toda la campaña de marketing, el tercer acto sufre una falta de sorpresa muy grande entre los espectadores. Si no se hubiera revelado que esto iba a ocurrir, la primera aparición del gigante rojo habría sido todo un impacto y la película no tendría que haber atravesado por la injusta ola de críticas, ya que la construcción del relato previo está muy bien realizado.

Red Hulk escudo Capitán América Captain America: Brave New World La pelea entre Red Hulk y Capitán América fue revelada en el primer tráiler. Marvel Studios

Si bien esto fue un grosero error, la película en general es muy entretenida y cuenta con múltiples sorpresas, entre las que se destaca el pedido del Presidente de Estados Unidos a Sam Wilson para que reúna a los Vengadores. Esto está directamente vinculado a los próximos estrenos de Marvel Studios, ya que en 2026 llega Avengers: Doomsday y en 2027 hará lo propio Avengers: Secret Wars.

Y esto no es lo único, sino que en la única escena postcréditos se puede observar una conversación entre Capitán América y Samuel Sterns que es clave para el futuro de Marvel Studios. En la misma, el científico revela que el ataque de otros mundos es inminente, algo que quizá esté vinculado a la llegada de Doctor Doom luego de The Fantastic Four: First Steps (Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos).

Con sus casi 2 horas de duración, Captain America: Brave New World cumple a la perfección con la premisa de lo que debe ser una película de Marvel Studios y es un acierto grande en un 2025 que estará cargado de producciones muy esperadas. Por eso, en el portal especializado en críticas de cine Rotten Tomatoes, la audiencia ha calificado el filme con un 8/10, una nota más que aprobada.

