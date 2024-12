C5N le cumplió el sueño a dos fanáticos de No te va gustar en el Movistar Arena

No te va gustar se encuentra festejando sus 30 años de vida con una seguidilla de shows en el Movistar Arena y C5N fue al barrio de Villa Crespo para cumplirle el sueño a dos fanáticos de la banda uruguaya. A las 19 hs cuando dieron puerta y habilitaron los molinetes, decenas de personas ingresaron a las corridas para conseguir una buena ubicación cerca del escenario.

“¿Cuál es el nombre completo del cantante de No te va gustar y cuántos años tiene?”, fue la consigna y ambos respondieron al unísono: “Emiliano Germán Brancciari Amarillo y 47 años”. De esta manera, ambos comenzaron a caminar hacia uno de los sectores del estadio en busca de su premio. Los nervios y la ansiedad se respiraban en el aire en cada paso en que los fanáticos se acercaban hacia una puerta gris custodiada con personal de seguridad.

Embed - C5N on Instagram: "C5N LE CUMPLIÓ EL SUEÑO A DOS FANÁTICOS DE NO TE VA GUSTAR En la previa del segundo show de @notevagustaroficial en Buenos Aires, C5N buscó a las dos personas más fanáticas y les cumplió el sueño de conocer a la banda y sacarse una foto. @mducco" View this post on Instagram A post shared by C5N (@c5n)

Minutos después, la prensa de la banda dijo las palabras mágicas: “ya pueden ingresar”. La banda completa esperaba por los dos ganadores. El cantante Emiliano Brancciari fue el primero en recibirlos, y luego fueron apareciendo el bajista Guzmán Silveira, el trompetista Martín Gil, el batero Diego Bartaburu y el histriónico trombonista Denis Ramos. La emoción se apoderó de una de las salas icónicas del Movistar Arena y los dos fanáticos pudieron sacarse la foto tan deseada junto a la banda que más aman.

"No lo puedo creer, muchas gracias a ustedes y gracias a la humildad de la banda que nos recibió así", expresó Nicolás Florentín. Por su parte, Camila Juárez se sumó a los agradecimientos con lágrimas en los ojos: "Nunca pensé que los iba a conocer acá, me voy feliz feliz, feliz, gracias". Ambos fanáticos volvieron con sus familiares para vivir el show desde el campo, aunque esta vez con una alegría adicional.





No te va gustar - Movistar Arena

En lo que respecta al show, la segunda presentación de No te va gustar en el Movistar Arena fue un desfile de invitados y emociones. El primero en subir al escenario fue Gonzalo Brancciari, sobrino de Emiliano, quien suele tocar con él en sus giras solistas. Minutos más tarde, con los acordes de De nada sirve, sorprendió a todos la aparición de Soledad Pastorutti para ponerle su talento enérgico a la canción. Pero las sorpresas lejos estaban de culminar porque todavía faltaban dos invitados de lujo.



"Hace unos días me hice un amigo por Instagram y le escribí para invitarlo a ver el show hoy, pero al final lo hice laburar, a él y a su colega, porque son dos ellos", explicó Emiliano antes de darle la bienvenida a La T y la M al escenario. Es así que Tobías Medrano y Matías Rapen le pusieron voz y teclado a Ese maldito momento. Y momentos más tarde, Juliana Gattas de Miranda! salió a escena para cantar Chau junto a No te va gustar.