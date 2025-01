Broke Carrey, sobre su tema Montonero: "La memoria es lo que permite que un pueblo tenga futuro"

El cantante y compositor Manuel Montenegro, conocido como Broke Carrey o Carrito Boi, define su nuevo trabajo como "música popular" y se explaya: "Es música basada en nuestras raíces como argentinos, como porteños. Usé patrones rít­micos de nuestro folclore, como el candombe o la zamba, y también recurrí a pedazos de canciones de bandas de los setenta que me gustaban".

Además, fue parte del equipo TBB (Talented Broke Boys), junto a Dillom e Ill Quentin, con quienes lanzó la mixtape Talented Broke Boys, Vol. 1. Posteriormente, se sumó al colectivo Ripgang, una plataforma que marcó un antes y un después en su carrera como solista. Su álbum Buenos Aires Motel y su versión deluxe BAM: La Suite consolidaron su lugar en la escena musical, destacando en festivales como Lollapalooza y Ciudad Emergente.

El artista eligió el título Río de la Plata porque busca plasmar la esencia de lo argentino: "Mi objetivo es poner la música argentina y su esencia en lo más alto. Eso incluye nuestra personalidad, los modismos, la forma de hablar, de vestirnos y de pensar”.

Uno de los temas más destacados del EP es Montonero, una canción emotiva que nació de una necesidad personal de expresión. “Estaba muy interpelado por el momento que estamos viviendo como país. Sentía impotencia y ganas de decir lo que pensaba sin filtros. Es un tema cargado de emocionalidad, donde también hago referencia a nuestra historia”, y que en vivo se hace sentir.

Para Carrito, es fundamental que la música tenga memoria histórica. “No sólo la música, sino el arte y nosotros como personas. La memoria es lo que permite que un pueblo tenga futuro. Si no la cuidamos, estamos condenados a repetir la historia”, subrayó.

El compromiso con su mensaje también lo ha enfrentado a críticas. “Claro que recibí hate, pero es normal. Yo no lo hice pensando que todos me tirarían flores. Sin embargo, me sorprendió la cantidad de amor y aprecio que recibió mi trabajo”, afirmó.

Para el músico, la clave está en la diversidad de opiniones. “No espero que todos piensen como yo. En un momento donde abunda la descalificación y los totalitarismos, lo mejor que podemos hacer es escuchar al otro y discutir con respeto. Eso es lo que representa la democracia”, concluyó.

Con Río de la Plata, Broke Carrey nos invita a reflexionar sobre nuestras raíces, nuestra historia y el papel del arte como motor de cambio. Su música no solo busca deleitar, sino también dejar una huella, recordándonos que la memoria es la clave para construir un futuro mejor.