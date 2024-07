Billie Eilish aprovechó para lucirse en microbikini en la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos y

Billie Eilish se sumó no sólo a los festejos por el 4 de julio en Estados Unidos, sino que además volvió a vestir una microbikini rosa propia de la tendencia barbiecoore. En la foto, la artista posó sosteniendo una especie de "estrellita" encendida mientras se cubre con una toalla.

En el texto de la publicación sólo escribió emojis relacionados con fuegos artificiales. Sus seguidores dejaron millones de reacciones entre "me gustas" y comentarios elogiando su look y su presente musical.

Billie Elish microbikini rosa Instagram

Próximamente, Billie Eilish se embarcará en su gira "Hit Me Hard and Soft", que comenzará en septiembre en Quebec. Con fechas tanto nacionales como internacionales programadas hasta mediados del próximo año, la artista tiene un calendario lleno. Hasta mientras, aprovecha este período de descanso para marcar tendencia con sus looks y divertirse.

Nati Jota disfrutó de las playas de Miami y volvió a poner de moda una microbikini particular

Nati Jota volvió de Estados Unidos y recordó la vez que usó una microbikini ultra XS, redcore que vistió en las playas de Miami. La influencer causó furor en las redes sociales con una caminata vistiendo un traje de baño al estilo Baywatch. Nuevamente, llamó la atención de sus seguidores, quienes elogiaron su estilo.

En su regreso a la Argentina, la periodista publicó un video que recopila los momentos más divertidos de su estadía en Miami, destacando un día de playa donde su elección de microbikini redcore causó sensación. Al igual que Pamela Anderson en la icónica serie Baywatch, la influencer lució un conjunto en un tono rojo vibrante, con un diseño de bombacha colaless ultra cavada, marcando tendencia con su estilo audaz. Este traje de baño contó, además, con un corpiño con molde triangular y con una bombacha colaless.

Nati Jota microbikini Instagram

Nati Jota recibió una gran cantidad de "Me gusta" y comentarios con elogios en su publicación. Sus seguidores destacaron su estilo y la felicitaron por la cobertura que hizo en Estados Unidos para su programa. La periodista expresó su entusiasmo por el viaje y nuevamente confirmó que continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes en la moda y las redes sociales, siempre marcando tendencia con sus elecciones de vestuario.