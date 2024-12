Una diputada presentará una denuncia contra los agentes de tránsito que retuvieron a los diplomáticos rusos

La diputada nacional por La Libertad Avanza, Marcela Pagano , se expresó sobre el escándalo diplomático con agentes de tránsito y empleados de la Embajada rusa y anunció que presentará una denuncia penal para que se esclarezcan los hechos: "Me resulta preocupante que los controles de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires violando obligaciones internacionales del Estado Nacional Argentino" , expresó.

Además, agregó: "De la misma manera que exigimos a las demás naciones que respeten a nuestras misiones diplomáticas, bienes y transportes en el exterior debemos respetar a las misiones acreditadas en nuestro país".

Los agentes diplomáticos y consulares se rigen por un convención internacional la cual Argentina es parte y por ende está sometida a sus derechos y a sus obligaciones. Estas representan mociones diplomáticas tiene entonces un status especial en todos los países que suscriben la… — Marcela Pagano (@Marcelampagano) December 25, 2024

Los dos diplomáticos rusos que se atrincheraron en sus autos este miércoles tras negarse a un control de alcoholemia fueron identificados como Sergei Baldin y Cardmath Solomatin. Ambos fueron escoltados por la Policía hasta la Embajada de Rusia, que consideró que el hecho constituye una "violación al derecho internacional".

Pagano aclaró la situación de los funcionarios extranjeros y expresó: "Los agentes diplomáticos y consulares se rigen por un convención internacional la cual Argentina es parte y por ende está sometida a sus derechos y a sus obligaciones. Estas representan mociones diplomáticas tiene entonces un status especial en todos los países que suscriben la convención".

En el mismo sentido, concluyó: "De esta manera, el Art. 31 de la convención en su inc 4 establece que '…los medios de transporte no podrán ser objetos de ninguna requisa' a su vez el art 42 también agrega que no están sujetos a la jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas. Esto incluye controles vehiculares".

Quiénes son los rusos que se negaron al control de alcoholemia

Dos rusos, trabajadores de la embajada, se amotinaron en sus autos con patentes diplomáticas durante horas luego de negarse a un control de alcoholemia que se realizaba en el marco de los festejos de Navidad en Avenida Libertador y Callao, en el barrio porteño de Palermo. Debió intervenir la Policía de la Ciudad y ambos fueron trasladados a la Embajada rusa.

Sergei Baldin, de 38 años, es el conductor del Volkswagen blanco que protagonizó el primer incidente en un control ubicado en Avenida Libertador y Callao. Tiene domicilio registrado en la representación comercial rusa, ubicada en la calle Dragones al 2300, pero se desconoce su cargo, según reportó Infobae.

Timur Solomatin, el segundo diplomático que se negó a los controles, es el codirector de la Casa de Rusia en Buenos Aires. Efectivos de la Policía de la Ciudad los escoltaron desde el control de tránsito hasta el edificio de la Embajada, ubicado en la calle Rodríguez Peña al 1741.

El Ministerio de Seguridad le confirmó a la agencia Noticias Argentinas que "enviaron al departamento de Seguridad Diplomática de la Policía Federal para hacerse cargo y cumplir con la convención de Viena y la leyes que rigen las relaciones diplomáticas".