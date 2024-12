Un prestigioso constitucionalista afirmó que Victoria Villarruel no ejerció simultaneidad de cargos

Entonces agregó que ese traspaso de poder se efectiviza en un acto formal, "por lo cual cuando se desarrolló la sesión de ayer que terminó con la expulsión de Kueider, no se había concretado el traspaso de poder, por lo cual la vicepresidenta no ejerció simultáneamente" ambos poderes.

"Ayer a las tres de la tarde existió un vacío de poder, una situación de anomalía inconstitucional, de anomia legal, irregular desde el punto de vista constitucional, porque en ese período nadie ejerció el Poder Ejecutivo", observó.

Luego, apuntó que "Milei cometió una irregularidad", ya que "quien debe traspasar el poder a la vicepresidenta es él, porque es quien debe garantizar y asegurarse que, antes de viajar, exista el traspaso con las formalidades que garantizan la continuidad institucional".

En ese punto, advirtió que "la vicepresidenta en ningún momento incumplió con sus deberes, preside el Senado y ejerció sus facultades constitucionales".

"Vamos a la hipótesis de que Villarruel hubiera ejercido ambos cargos de forma simultanea: esto no le generó al exsenador Kueider ningún tipo de perjuicio directo, porque era una sesión donde la vicepresidenta no debía desempatar", comentó al tiempo que aclaró: "Aunque hubiese sido un ejercicio simultaneo de ambos cargos, que no lo fue, no le generó ninguna limitación a los derechos. No existe la nulidad por la nulidad misma".