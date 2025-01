"Un desastre": la opinión de la calle sobre el proyecto que busca eliminar la figura del femicidio del Código Penal

"Como dijo el Presidente Javier Milei en Davos, el feminismo es una distorsión del concepto de igualdad que únicamente busca privilegios poniendo a una mitad de población en contra de la otra. Durante años han usado a la mujer para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre. Sin importar nuestro sexo, somos todos iguales ante la Ley y merecemos la misma protección y respeto", añadió el ministro.

En diálogo con el cronista Alejandro Moreyra, una mujer se mostró en contra de la medida. "Muchas de las políticas que están tomando van en contra del movimiento feminista que está haciendo muchísimo desde hace muchos años por la salud, por un montón de cuestiones de la mujer. Estoy muy indignada, fue una conquista y ahora este gobierno la echa atrás", expresó.

Embed - PROHÍBEN al Gobierno ELIMINAR los programas sobre violencia de GÉNERO

"Ojalá tomemos conciencia y a la hora de votar pensemos en las mujeres y en todo el pueblo. Esta saña es porque el feminismo es un movimiento muy fuerte que viene a mostrarnos que todavía falta mucho por hacer por situaciones que antes se veían como 'crímenes pasionales' ahora nos damos cuenta de que hay una cuestión de género que hay que ver y cambiar", agregó.

Por su parte, otra joven relativizó la importancia de la figura del femicidio. "Desconozco la estadística, hay que ver en cada caso puntual, pero no significa que siempre que un hombre mata a una mujer sea por el hecho de ser mujer. Y las veces que sí hay un agravante, que si es dentro del marco de una relación ya está en el Código Penal. No necesariamente, como está pasando últimamente, cada vez que un hombre mata a una mujer es un femicidio. No siempre te matan por el hecho de que sos mujer", consideró.

Por último, un joven opinó que la decisión anunciada por el ministro de Justicia "es un desastre". "Hace poco mataron a una pareja de lesbianas en Barracas y es un crimen de odio. Un femicidio también es un delito de odio y que saquen la carátula es menos condena a los criminales que matan mujeres por violencia de género, es una locura", explicó.

Lesbicidio de Barracas Marcha en reclamo de justicia tras el lesbicidio de Barracas. Somos Télam

Según adelantaron en off fuentes del Gobierno a medios periodísticos, el proyecto llevará el nombre “Igualdad ante la Ley” y no solo se centrará en el femicidio, sino que también plantea derogar legislaciones “que tengan que ver con discriminación positiva”, entre ellos, el documento no binario y los cupos laborales trans. De acuerdo con lo que trascendió, no hubo avances sobre el aborto ni tampoco sobre el matrimonio igualitario.

Santiago Caputo, asesor presidencial, y María Ibarzabal Murphy, secretaria de Planeamiento Estratégico, son los nombres elegidos para diseñar el proyecto. Algo que todavía no tiene precisiones es el hecho de si se eliminará la pena para quien incurra en violencia de género o si se irá más a fondo, suprimiendo la reparación económica para los hijos de madres víctimas de femicidio (Ley Brisa).

Puertas adentro del Gobierno entienden que esto derivará en un efecto dominó con otras legislaciones vigente. Por ejemplo, no descartan eliminar algunos aspectos de la Ley Micaela o, por lo menos, introducir modificaciones.

Según el Observatorio de Violencias por Motivos de Género Mercedes Pagnutti, en 2024 se registraron en el país un total de 265 muertes violentas de mujeres. De ese número, 255 corresponden a femicidios, 7 a trans/travesticidios y 3 a lesbicidios. Además, 168 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre.

Fuerte polémica en redes tras el discurso en tono homofóbico de Javier Milei

El discurso del presidente Javier Milei de este jueves en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, se basó en fuertes ataques a lo que considera "agenda woke", que incluyó referencias homofóbicas que despertaron el repudio en redes sociales. "Nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo", lanzó, con intenciones de provocar y polemizar.

"Desde estos foros se promueve la agenda LGBT queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo o cuando un preso alega a ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión", afirmó el mandatario.

"Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años", ejemplificó.

Javier Milei Donald Trump Javier Milei y Donald Trump eligieron crear al enemigo de la "agenda woke".

"Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos", insistió.

El Presidente aseguró que "están dañando irreversiblemente a niños sanos, mediante, tratamientos, hormonales y mutilaciones como si un menor de cinco años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa". "Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá gente del Estado dispuesto a interceder en favor, de lo que ellos llaman 'el interés del menor'. Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos durante las épocas más oscuras de nuestra historia", planteó, sin referirse a cuáles son esas épocas.

"Y cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo, siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia, transfobia y otros inventos cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo de que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices", concluyó.