Todas las miradas sobre García Mansilla

Luego de que el Senado rechazara su pliego, el jurado magistrado no se presentó a trabajar y no tomó contacto con el resto de los jueces. Coinciden en que es momento de dejarle un espacio de reflexión para que luego anuncie una decisión que definieron como “personal”.

La noche se había apoderado de la Plaza Lavalle, en el barrio porteño de San Nicolás. Los puestos de venta de libros ya habían bajado sus persianas metálicas. Hacía frío en la calle. Pero algunas luces continuaban prendidas en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. En la Corte Suprema de Justicia había quienes esperaban. Sabían que no llegaría, pero por las dudas se quedaron un rato más. Y otro rato. Hasta que ya no esperaron más.

El abogado Manuel García Mansilla, designado por el presidente Javier Milei para ocupar una asiento “en comisión” en la Corte Suprema de Justicia, no se presentó en la Corte en todo el viernes. El día después de que el Senado rechazara otorgarle acuerdo para ser nombrado en el máximo tribunal, el letrado no fue a trabajar . En su despacho recién pintado, se instaló una duda: ¿qué hará?

A pesar de los rumores instalados, sobre todo por operadores del gobierno nacional, García Mansilla no tomó contacto con los jueces con los que el día anterior había compartido la reunión de acuerdo en la que la Corte firma resoluciones judiciales y toma decisiones administrativas. No les pidió, como se había hecho correr, que opinaran sobre sus posibilidades de permanecer o no en el cargo.

“García Mansilla es una persona honorable, está trabajando con nosotros, y él es el que va a opinar sobre esto. Es una decisión personal que él estará evaluando. La Corte institucionalmente no tiene en este momento ningún tema judicial para opinar. Nosotros no damos opiniones sobre temas controvertidos en la radio”, declaró el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti en un programa radial. Sus pares, Horacio Rosatti y Carlos Roznkrantz no hicieron declaraciones públicas.

Desde las distintas vocalías de la Corte coincidían que es momento de dejarle a García Mansilla un espacio de reflexión para que luego anuncie la decisión que todos definieron como “personal”.

Manuel Garcia Mansilla Redes sociales

El Gobierno quiere que se quede al menos hasta el final del año legislativo y, por qué no, hasta la inauguración de la próxima temporada, el primero de marzo del 2026. “Está nombrado en comisión hasta el fin del año legislativo”, aseguraba uno de los principales armadores del gobierno en material judicial, que sostenía que la decisión del Senado en nada altera esa situación.

En dirección contraria, jueces, fiscales y abogados consultados para esta nota coincidieron en señalar que el rechazo del pliego de García Mansilla por parte del senado hace cesar de inmediato la comisión con la que había sido designado.

“En nuestro carácter de profesores, docentes e integrantes del ámbito académico jurídico de todo el país solicitamos el cese inmediato del Dr. Manuel García Mansilla en las funciones que desempeña en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, escribieron, en un documento público, un centenar de juristas entre los que se encuentran el fiscal Víctor Abramovich, los jueces Daniel Rafecas y Alejandro Slokar; los constitucionalistas Daniel Sabsay, Roberto Gargarella, Andrés Gil Domínguez, Raúl Gustavo Ferreyra y Gustavo Arballo; y la experta en derecho civil Marisa Herrera; y Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

Distinta es la situación del juez federal Ariel Lijo, a quien el senado tampoco le dio acuerdo: el magistrado permanecerá al del lugar del que nunca se fue, el juzgado federal porteño número 4 del que es titular. Es que la Corte no le aceptó la licencia extraordinaria que había pedido para asumir en comisión en el máximo tribunal y él decidió no renunciar a su cargo.

Quien ya marcó un camino para el futuro inmediato fue el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, quien el mismo jueves, instantes después de que se expidiera el Congreso, dictó una medida cautelar que dispone que el García Mansilla se abstenga del conocimiento y decisión de todas aquellas causas jurisdiccionales, así como la suscripción de resoluciones administrativas mientras actúe como juez “en comisión”.

A la vez, dispuso la prohibición del juramento de Ariel Oscar Lijo como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “en comisión”, aun cuando se decidiera concederle licencia como juez de primera instancia o el magistrado renunciara a su actual cargo que ocupa en la justicia federal.

¿Cómo se integrará la Corte una vez superada la “cuestión García Mansilla”? El propio tribunal ya advirtió el año pasado que está en condiciones de funcionar con tres jueces y convocar conjueces para cuando sea necesario. El gobierno, en tanto, dejó trascender a través de sus estrategas que ahora es momento de “esperar”. Esa espera se extendería hasta que se produzca el recambio legislativo. Aspiran a que una buena elección modifique la correlación de fuerzas. Un dato, que podría obligar al Gobierno a modificar sus planes: la Corte Suprema está en condiciones de resolver un per saltum que presentó a fines de 2024 la Red de Mujeres para la Justicia que pretende que se garantice el cupo en el máximo tribunal.

El freno institucional que el Senado le puso al Poder Ejecutivo puede ser el primero de tantos. Este viernes, por caso, otro poder del estado golpeó a la puerta del Ejecutivo y todo indica que se aproxima otra batalla. Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal se reunieron para comenzar a preparar la recepción al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que los visitará el 8 de abril.

El ministro tiene previsto pasar por Comodro Py a reunirse con los jueces del máximo tribunal penal con el propósito de informar los lineamientos generales del "Plan de Implementación" del sistema, en el distrito correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el próximo 11 de agosto de 2025- Va a “recibir sugerencias y atender las inquietudes que pudieran surgir”, se informó. Aunque lo espera un severo reclamo por falta de recursos. En Comodoro Py hay quienes impulsan, de hecho, la idea de reclamar formalmente que se suspenda el plan del ministro. Sobre llovido, mojado.