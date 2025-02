Siete de cada diez argentinos consideran que "el criptogate es la mayor crisis de Javier Milei desde que asumió"

Horacio Rodríguez Larreta cruzó duro a Javier Milei: "Me hinchaste las pelotas"

El 66,7% de los encuestados manifestaron estar de acuerdo con la frase "el criptogate es la mayor crisis de Javier Milei desde que asumió", mientras que el 24,9% se mostró en desacuerdo. Un 8,4%, en tanto, expresó que "no sabe".

Y de pronto, el cisne negro apareció. Un solo tweet publicado a los tres minutos del cierre de los mercados fue suficiente para desatar una crisis política sin precedentes y cuya profundidad aún es difícil de dimensionar. pic.twitter.com/7RMhloBxLH — Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) February 19, 2025

"Con respecto al framing de la crisis, un 60% cree que se trato de una estafa, Y un 40% cree que debería ser investigada por el Poder Judicial. Solo un 10% acuerda con la idea de una investigación interna como propuso el gobierno", añade el informe de Zuban Córdoba.

Por último, señalaron que "un 70% observó de manera positiva la posibilidad de controlar más las cosas que hace Milei como presidente del país. Un poco más del 40% de los votantes de Milei en balotaje opinan de la misma manera".

En medio del escándalo cripto, Javier Milei intenta correr el eje de la discusión con ataques a Macri, Larreta y al periodismo

En medio del escándalo cripto en el que fue denunciado por presunta estafa, el presidente Javier Milei intentó correr el eje de la discusión al subirse a las acusaciones que arrojó el periodista Jonatan Viale en su editorial del martes en el que acusó a colegas de haber recibido sobres por parte de la política.

Luego de que se filtrara un video en el que se vieron las restricciones y condiciones que le impuso el Gobierno a Viale en la entrevista que le realizó a Milei el lunes para tratar de lavar su imagen en medio de la crisis que provocó su promoción de la criptomoneda $LIBRA, el periodista realizó un descargo en su programa en TN donde apuntó contra excolegas de La Nación. Los acusó, sin nombrarlos, de haber recibido plata por parte del excandidato Horacio Rodríguez Larreta.

Con el objetivo de correr los focos sobre el posible caso de corrupción, Milei se subió a las acusaciones del periodista y pidió a la justicia que investigue el tema. También apuntó contra el expresidente Mauricio Macri quien ayer apuntó contra su entorno.

"Ayer a la noche Jonatan Viale reveló tener conocimiento de algo que advierto desde 2021: existe vínculo directo entre los políticos corruptos y los periodistas ensobrados. La justicia debería investigar, según lo dicho en TN, si el exprecandidato a presidente que sacó 11 puntos usó recursos de los porteños para su campaña presidencial y/o para ensuciar y calumniar al resto de los candidatos, ensobrando a todo aquel que esté a la venta", manifestó el mandatario a través de su cuenta de X.

"Sorprende el silencio de muchos autodenominados paladines de la anticorrupción por estas horas. Casualmente eligen omitir que su jefe, cabeza de lista y candidato presidencial fue acusado de ensobrar periodistas con el dinero de los pagadores de impuestos", agregó.

Apuntando contra el expresidente Macri, también sin mencionarlo, y señaló: "Los que cuestionan mi entorno deberían preguntarse qué tipo de gente estuvieron apoyando todos estos años (si es que no sabían). Ni ellos ni los que extrañan esos sobres vienen por mí, vienen por el futuro de todos los argentinos, yo solamente estoy en el medio y no me voy a correr", completó Milei para cerrar con su clásico "Viva la libertad carajo".