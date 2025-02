Ricardo Quintela cruzó a Cristina Kirchner y pidió armar un esquema de conducción para ordenar al peronismo

Ante esa afirmación, el gobernador fue consultado sobre si considera que si solo con Cristina Kirchner no alcanza para ordenar al peronismo, a lo que respondió: "No es suficiente para los tiempos que estamos viviendo. Yo creo que podemos constituir un espacio mayor que exceda a una persona para que sea todo un espacio el que conduzca, debata, analice los temas, las circunstancias y tome decisiones".

Luego profundizó su idea: "Está a la vista que con Cristina no alcanza para unificar al peronismo. No hay quién conduzca. No es problema de Cristina, es un problema de todos nosotros".

Quintela también manifestó que todo el peronismo debe ayudar a que Axel Kicillof a que gobierne la provincia de Buenos Aires de la mejor manera. "Es uno de los compañeros que mejor perfil tiene y mejor posicionado está para representarnos", señaló el riojano sobre el gobernador bonaerense, quien también se encuentra distanciado de la expresidenta.

Acto seguido Quintela indicó que Kicillof tiene que "tomar la decisión de avanzar, ponerse en el centro del ring y decir que va a ser el próximo presidente" porque si no otros van a salir otros en su lugar, incluido él mismo, para encabezar una alternativa al gobierno de Javier Milei.

"Hoy nos gobierna una persona que no tiene experiencia de haber manejado ni siquiera a 10 personas. Nunca manejó un Estado, ni un municipio ni una provincia. No tiene idea de lo que es manejar 50 millones de almas. ¿Cómo va a manejar 50 millones de ciudadanos y les va a marcar un rumbo de progreso, crecimiento y desarrollo? No le interesa porque no sabe tampoco",

Ante esa situación, volvió a insistir en la idea que Kicillof se posicione como candidato. "Tiene que demostrar su vocación de querer ser presidente y que empecemos a armar los equipos profesionales y técnicos para armar un proyecto de país, un programa de gobierno que contemple todas las áreas que destruyó Milei y recupere los derechos que han sido cercenados a la mayoría de la sociedad argentina", completó.