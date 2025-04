Pese a la advertencia de Milei, diputados cordobeses presentaron un proyecto para prohibir la suba de las retenciones

A finales de enero, necesitado de dólares que refuercen las reservas, el Gobierno anunció una serie de reducciones a las retenciones. Los impuestos a la exportación de soja bajaron del 33% al 26%; los derivados de la soja del 31 al 24,5 por ciento; trigo, cebada, sorgo y maíz, del 12% al 9,5%, y girasol del 7 al 5,5 por ciento

El proyecto presentado por los diputados cordobeses prohíbe aumentos de alícuotas que hayan sido reducidos o eliminados por decreto o resolución administrativa durante los años 2024 y 2025. Además establece que los posibles nuevos aumentos en el impuesto deben ser aprobados por el Congreso.

"Si el Gobierno realmente quiere que ingresen dólares no tiene que especular con que el Agro liquide rápido, tiene que establecer reglas claras y sostenibles. El Campo es el sector más importante de nuestra economía; el que más dólares trae a la Argentina y ya esta cansado de gobiernos que le prometen quitar las retenciones y nunca cumplen, o cumplen a medias y después se las vuelven a imponer", expresó el diputado Gutiérrez en comunicación con la prensa.

Por su parte, Torres señaló que "el sector agropecuario y agroindustrial es el motor productivo de la Argentina" y destacó que "no puede seguir siendo la variable de ajuste de los gobiernos de turno. Necesita reglas claras, previsibilidad y una política fiscal seria, no más parches ni improvisación. Sin previsibilidad no hay inversión, ni empleo, ni futuro".