Pepe Cibrián cruzó a Javier Milei: "No me representa, sus expresiones contra homosexuales y opositores son una barbaridad"

En el marco de la multitudinaria Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista LGBTIQ+ , el director y actor de teatro Pepe Cibrián criticó con dureza al presidente Javier Milei y expresó su rechazo a los dichos del mandatario y su gestión en materia de derechos humanos. "No me representa, sus expresiones contra homosexuales y opositores son una barbaridad" , remarcó.

"Me emocioné mucho con la marcha. No fue solo para repudiar los dichos de Javier Milei; fue para pedir por los medicamentos de los jubilados, la defensa de las minorías, etc.", expresó, en diálogo con Splendid AM 990.