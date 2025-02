Marcha federal del Orgullo Antifascista y Antirracista: las personas LGBTIQ+ se plantan ante el discurso de Milei

"Desde estos foros se promueve la agenda LGBT queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben", disparó para luego asegurar que "la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil" y, en base a un caso en particular, sostener que los homosexuales "son pedófilos".

Javier Milei - Foro Davos 2025.jpg

Aunque algunos optaron por justificarlo con que "lo que dijo no fue tan así", el mensaje fue claro y directo: un ataque verbal, a oídos de todo el mundo, a las diversidades sexuales, un grupo social mal llamado minoría. También hubo otros, desde el Gobierno, que redoblaron la apuesta. Un día después de que el Jefe de Estado despliegue todo su desprecio por la "agenda woke", el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció un proyecto para eliminar la figura de femicidio del Código Penal. Un dato: en Argentina hubo entre 265 y 294 feminicidios en el 2024, según el relevamiento de distintas organizaciones.

Ante este contexto violento es que hoy miles de personas en todo el país (y en todo el mundo) se manifestarán. Son muchos los que apuntan que la de hoy es "una marcha contra Milei". Y si, lo es. La de esta tarde será un repudio masivo a una proclamación que, desde el poder, busca el retroceso de una sociedad entera, la misma que hace años vio como la Argentina se convertía en pionera en igualdad de derechos para todos sus habitantes.

Hoy marchamos porque conocemos muy bien ese discurso de odio que el Estado intenta instalar con fuerza. Con ese discurso crecimos y por ese discurso la gran mayoría de nosotros nos mantuvimos encerrados por vergüenza, pero principalmente por miedo.

El miedo con el que vivían cuatro lesbianas que eran atacadas constantemente por un vecino de esa pensión del barrio porteño de Barracas y que terminó con la muerte de tres de ellas. O quizás el mismo que sintió otra pareja de mujeres que murió incendiadas por otro vecino en Cañuelas. Al final, el "Que peligroso, que triste" que la artista Lali Espósito escribió en aquel tuit, algo de verdad escondía.

Así como una buena parte de la sociedad no se quedó de brazos cruzados ante los embates sistemáticos del Gobierno a los estudiantes y los jubilados, son muchos los que este sábado se sumarán a la acción antifascista. No hay que ser LGBT para marchar, repiten aquellos que entienden la gravedad de la palabra presidencial y que convocan a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo a sumarse.

Pancartas en la Marcha del Orgullo 2023 Télam

Qué es la ideología woke

El término woke ("despierto" en inglés) tomó relevancia en la década de 2010 para referirse a quienes se preocupan por cuestiones de igualdad, ya sea racial, sexual, social o económica.

Si bien se originó en la década de 1930 entre personas críticas del racismo institucional que sufrían los afroamericanos, en este siglo se fue extendiendo para abarcar a ciudadanos con conciencia sobre la justicia social.

Estos aspectos, vinculados a sectores a la izquierda del aspecto político, incluyen empoderamiento femenino, extensión de derechos a minorías raciales e identidades sexuales, protección del medio ambiente ante la crisis climática y legalización del aborto.

Luego, sectores de ultraderecha comenzaron a utilizarlo en forma despectiva y convirtieron a lo que denominaron "agenda woke" y a sus impulsores en blanco de sus ataques, como un enemigo distinguible y con quien poder poder polarizar.

Esto incluye desde críticas a lo que llaman "cultura de la cancelación" hasta agresiones orquestadas en redes sociales y boicots a estrellas de Hollywood y negocios a los que vinculan con esta ideología.

Sin embargo, se trata de la importación de un término del mundo anglosajón, que no tiene necesariamente un correlato en América Latina. En la Argentina no es un término frecuente, ya que, tanto de manera peyorativa como neutra, se suele recurrir a la palabra "progre", que no es una traducción exacta ya que incluye cuestiones socioeconómicas que sus presuntos homólogos norteamericanos no tienen en cuenta.

Cuáles son las convocatorias del colectivo LGBTIQ+ en todo el mundo

Con su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, donde la movilización irá desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo, la acción se repetirá en todas las provincias, con distintos horarios de inicio, en lo que se espera será una manifestación masiva bajo la consigna "Al Fascismo se lo enfrenta".

Pero además, en solidaridad con la situación de violencia institucional que viven las personas que integran el colectivo LGBTIQ+, ciudadanos y organizaciones de otros países decidieron sumarse al reclamo.

Ámsterdam, Barcelona, Berlín, Madrid, Módena, París, Piacenza, Roma, Ginebra, Granada, Lisboa y Londres son las ciudades europeas que tendrán su manifestación en puntos estratégicos. Por otra parte, también en el continente americano habrá marchas: Montevideo, Colonia, Río de Janeiro, Florianópolis, Sao Paulo, Santiago, México y Nueva York coordinaron su propia expresión de apoyo.