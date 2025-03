Patricia Bullrich volvió a apuntar contra la jueza Karina Andrade: "Defiende delincuentes"

“De jueza tiene poco. No ve lo que está pasando. ¿Para ella es un derecho romper todo, destruir lo que está a su paso, patear policías e incendiar patrullas? Esta jueza… No sé que Constitución lee. Debe leer la de Venezuela. En la Argentina el derecho a peticionar no es la alteración del orden público y la delincuencia. Eso es un hecho delictivo. Si la señora jueza no tiene a su cargo la posibilidad de aplicar el Código Penal, debería haberse apartado”, expresó Bullrich este domingo en una entrevista en La Nación +.

“En reiteradas ocasiones alegó no tener los elementos necesarios para mantenerlos detenidos. Y aun cuando, como fueron detenidos en flagrancia, hay un proceso de investigación de 48 horas, ella los liberó por WhatsApp en dos horas. Esa es su filosofía. Cree que romper todo es un derecho. Defiende delincuentes”, agregó la ministra.

En cuanto a lo ocurrido el miércoles, Bullrich volvió a repetir que los manifestantes alteraron el orden mediante la destrucción del espacio público. "Lo que sucedió el miércoles está por fuera de la Constitución. Ir a una plaza a romper todo lo que te encontrás, tener armas. Eso, desde mi punto de vista, no está dentro del derecho”, manifestó sin mostrar pruebas al respecto.

“La alteración total del orden público es un mecanismo utilizado a mi parecer para sacar un gobierno por las malas. Entonces, existe una amplia diferencia entre una marcha y lo que pasó el otro día. Lo que pasó el otro día fue una batalla para intentar generar una degradación de las valores democráticos”, puntualizó.

Luego apuntó contra una serie de dirigentes como Sergio Massa, Axel Kicillof, Cristina Kirchner, Luis D´Elía y Eduardo Belliboni a quienes acusó de formar parte de un sistema "donde manejaban recursos y sometían a millones de personas, que utilizaban como mano de obra para las marchas".

"Eso lo perdieron. La gente dejó de ir a la movilización. Y entonces tuvieron que suplantar las marchas de jubilados de los miércoles con un actor social de los más marginal que tiene la política: las hinchadas. Eso más el elenco estable de la izquierda más patotera que tiene la Argentina unido a una cantidad de delincuentes. El miércoles, el mismo que te roba en la esquina de tu casa fue a la plaza a romper todo. De 30 detenidos por la Policía Federal, 26 tenían causas”, indicó.

“Kicillof el otro día sacó un tuit vergonzoso diciendo que la del miércoles fue una marcha por los derechos de los jubilados. Debía haber 30 jubilados como mucho. Ellos entienden que estamos haciendo un esfuerzo enorme para que todos tengan mejores condiciones de vida. Cabe destacar que hoy los jubilados cobran más en dólares de lo que cobraban con el caradura de Massa”, completó.