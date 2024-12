Patricia Bullrich le respondió a Mauricio Macri tras el fracaso de Ficha Limpia

La Ministra de Seguridad cuestionó al expresidente y le recordó que durante el gobierno de Cambiemos tenían 108 diputados, pero aun así el proyecto no salió. Además, anticipó que "va a salir" con "algunos recaudos mayores" para que no termine siendo un "fraude".

"¿Queremos o no queremos un país sin corrupción?", cuestionó Macri.

"Nosotros teníamos 108 diputados del 2016 al 2019 y no la sacamos ¿Por qué no la sacamos?", sentenció Bullrich en diálogo con Radio Mitre, a lo que explicó: "Nunca estuve en esa área, con lo cual no tuve una total dedicación". Ya que en los últimos años estuvo "dedicada a los temas de Seguridad, a la conducción del partido (PRO), luego fui candidata".