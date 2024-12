Parte de la UCR abre la puerta a la suspensión de las PASO

Además de los tres diputados expulsados del partido, participaron diez legisladores del bloque más, entre ellos su jefe de bancada, De Loredo. Tras dos horas y media de reunión, el cordobés brindó algunas declaraciones a la prensa en las que destacó el agradecimiento de Javier Milei con el bloque radical. “Superamos nuestras expectativas, fue una reunión muy generosa” dijo De Loredo, quien además reflexionó que su partido fue el que más ayudó al oficialismo en su primer año legislativo.

Al ser consultado por periodistas, De Loredo destacó que durante el encuentro no se tocaron los temas electorales. Sin embargo, respecto de la posible eliminación o suspensión de las PASO, consideró que el bloque todavía no tiene una posición común al respecto. “Sí creo que son muy onerosas y pueden ser más simples, aunque es una herramienta válida” agregó el cordobés, quien reafirmó que deben tener la discusión puertas adentro de la UCR.

Por su parte, Mariano Campero consideró que “se pueden eliminar o suspender perfectamente” las PASO “y cuando estemos mejor financiera y económicamente, pueden volver”. El tucumano brindó su postura en términos personales, y también aclaró que aún no hubo discusión interna al respecto. No obstante, aseveró que “cuando tenés una crisis que golpea con esta cantidad de pobres, gastar en las PASO es innecesario”

Campero también aprovechó para cruzar a Martín Lousteau, presidente del partido a nivel nacional. Tras ratificar su apoyo al Gobierno en las decisiones parlamentarias del año, el radical con peluca dijo que “hay un intento de desestabilización de un ala del radicalismo impulsada por Lousteau con los K”. Además, dijo que tomaba el intento de sanción del partido a nivel nacional como una cucarda. “Que el egoísta y perdedor de Lousteau nos quiera expulsar para nosotros es un premio, indudablemente está caliente porque le está yendo muy bien al Presidente y se la quieren desquitar con nosotros”.

Si bien la convocatoria a extraordinarias todavía es un misterio, hace pocos días, Guillermo Francos insistió con la idea de derogar las PASO. “Sería fundamental que podamos eliminarlas definitivamente, si hubiera acuerdo en sesiones extraordinarias o al principio del período ordinario, para ahorrarles a los argentinos tiempo, molestias y dinero”, dijo el Jefe de Gabinete a través de X.

El Gobierno amagó con la convocatoria a sesiones extraordinarias en diciembre a través de una publicación vía redes sociales del vocero presidencial, Manuel Adorni. Entre otros temas, se destacaba la eliminación de las PASO en el temario de las sesiones que finalmente no se llevaron a cabo.

El desafío al que se enfrenta el Gobierno, empecinado en eliminar las Primarias para el período 2025, es que necesita construir una mayoría sólida en el Congreso para avanzar con la iniciativa. Durante el 2024, obtuvo el apoyo incondicional del PRO que, por ahora, prefiere sostenerlas; y sus aliados radicales con peluca, forman parte de un bloque que aún no definió la postura mayoritaria, pese a las declaraciones de Campero. El oficialismo podría contar con Unión por la Patria, que aún debe resolver si enfrenta esa posible votación de manera consolidada, ya que hay posturas variopintas dentro del bloque. A algunos sectores les conviene y a otros, no. La única certeza que tiene el Gobierno es que no quiere llevarlas a recinto sin los votos asegurados. En este caso, no aplicaría el principio de revelación.

La respuesta de los radicales de Democracia

Luego del cónclave en Casa Rosada, los legisladores del bloque Democracia Para Siempre, comandado por Pablo Juliano -quienes rompieron con la UCR tras la resistencia de Rodrigo De Loredo respecto del pedido de desplazamiento de los radicales con peluca del bloque- no tardaron en lanzar sus críticas.

Juliano compartió en su cuenta de X la imagen de los diputados de la UCR junto a Javier y Karina Milei, Martín Menem y Patricia Bullrich y se despachó con duros reproches hacia sus ex compañeros de bancada. “Déjense de joder tienen más fotos en Casa Rosada que los granaderos” inició el posteo el diputado bonaerense.

Según el entender de Juliano, los legisladores que asistieron hoy a la Rosada fueron “arrastrados como gusanos en busca de una salida a sus candidaturas”. Además, les pidió que “no confundan a la sociedad" ya que "la de hoy no fue una foto institucional, es la foto de quienes quieren permanecer en la política a cualquier costo”.

Desde este espacio, refieren que la visita de los legisladores radicales puede tener que ver con pedir lugares en las listas o cargos en el Ejecutivo.

Fernando Carbajal también fue lapidario al compartir en X lo que denominó “la foto de la vergüenza”. Y agregó: “Las medias de Javier y Karina empapadas de tanta succión. Nadie se hace oficialista GRATIS”.

A la ola de críticas, se sumó el dirigente de la UCR porteña Agustín Rombolá, quien consideró que la visita de los diputados radicales en Casa de Gobierno constituye “una de las fotos más patéticas, tristes e indignas de la Historia de la UCR”.

“Diría que la Historia los va a olvidar por traidores, cagones y oportunistas. Pero no es así. Nos vamos a acordar siempre y vamos a correrlos hasta que nunca más se animen a llamarse radicales”, desafió.

Además de Campero y De Loredo, en la Casa Rosada estuvieron los cordobeses Luis Picat y Soledad Carrizo, los mendocinos Julio Cobos, Lisandro Nieri y Pamela Verasay, la santacruceña Roxana Reyes, el entrerriano Atilio Benedetti, el neuquino Pablo Cervi, el misionero Martín Arjol, el correntino Federico Tournier y el catamarqueño Francisco Monti.