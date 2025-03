Leandro Santoro anunció que será candidato a legislador porteño por el frente Es Ahora Buenos Aires

"Buenos Aires duele porque te encontrás con gente en situación de calle que no tiene ningún tipo de amparo. Porque está más sucia, los contenedores están explotados de basura. Porque es imposible utilizar los servicios públicos, son de mala calidad. Y porque mientras esto pasa, hay un sector del empresariado prebendario y de la política que se enriquecen", enumeró sobre su análisis del territorio porteño.

En ese punto, señaló que su intención es construir "un espacio político que va a tratar de interpelar a la mayor cantidad de porteños, vamos a ir a buscar a todos los sectores sociales", ya que existe "una premisa de que evidentemente la Ciudad necesita un cambio, hay un consenso generalizado".

Por otra parte, consideró que "en un contexto de una economía en crisis, Buenos Aires está mucho peor". "Buenos Aires está más fea porque apostaron a los negocios y en lugar de mirar a las personas, miran a los negocios", explicó. "Hay un programa económico que esta llevando a que haya mas gente en situación de pobreza, falta de inversión publica, un deterioro de la convivencia y la realidad material de las personas", detalló.

En ese punto, advirtió que "su desafío no es ganar una elección solamente, es construir un proyecto" y se refirió a la recorrida por los barrios porteños que llevó adelante los últimos meses: "No recorro la Ciudad porque quiero ser candidato, yo vivo la Ciudad". "Ahora te vas a encontrar con un montón de personajes que viven alejados de la sociedad se van a hacer ver por los barrios, como si fueran vecinos comunes", se diferenció.

Consultado por las declaraciones del exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien también anunció su candidatura y señaló que en la Ciudad "hay olor a pis": "Yo siento olor a podrido".

"No es solo falta de gestión, acá hay un sistema que está en crisis y que no da para más. Muchos años de abandonos, de venta de tierras públicas, donde no se hicieron cosas importantes. Después de 18, casi 20 años es difícil que nos vengan a decir que lo que no hicieron, lo van a poder hacer", concluyó apuntando contra el PRO.