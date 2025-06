Luego del anuncio de aumentos, residentes del Garrahan denuncian que no hubo ofrecimiento oficial

"El mensaje que aparece no está firmado por nadie, no me parece un canal oficial", manifestó Azul Santana, médica residente del primer año de pediatría. Argumentó que lo publicado por el hospital en redes sociales no es válido, ya que su empleador es el Ministerio de Salud.