La jueza Karina Andrade, tras la liberación de los detenidos en el Congreso: "Hice lo que debía hacer"

La magistrada explicó que "las detenciones se estaban llevando a cabo por las fuerzas de seguridad sin el control judicial básico" y "la información recibida era escasa". De todas maneras, aclaró que aquellas personas apresadas que tenían un arma y pedido de captura, no fueron liberadas.

"Lo primero que hay que decir es que las detenciones se estaban llevando a cabo por las fuerzas de seguridad sin el control judicial básico. Hasta las 22 tenía informada 14 detenciones. Durante todo el día hubo información pública de que había gran cantidad de personas detenidas, pero ellos no estaban siendo informados a nuestro juzgado y eso, en nuestro convencimiento, entendimos que debía deberse a que otro juez intervenía en ese control", explicó en un primer momento la magistrada.

Pero en continuado, reveló que "con la presentación de la defensa, y ya entrada la noche, tomo conocimiento que en verdad ningún juez había intervenido. Tras esa presentación, nos informan 100 detenciones juntas”.

Habló de un control "completamente deficitario", debido a la escasa información dada por las fuerzas de seguridad como la falta de identificación, hora, lugar y el delito presuntamente cometido. "Algo que no puse en la resolución y es importante, la firme cerca de las 2 de la madrugada, tiene que ver con el problema de alojamiento de personas detenidas. No me estaba siendo informado donde iban a quedar esas personas detenidas”, argumentó.

Pese a lo descripto, Andrade reconoció que "sí trabajó muy bien la Fiscalía donde me informa que había una persona con pedido de captura y obviamente no se le dio la libertad”. Además detalló: “Las únicas personas detenidas que esa tarde tenían un arma, no fueron liberadas”.

Sobre el final, la magistrada que cuestionó las acusaciones del Gobierno y negó militar en la agrupación política La Cámpora, sostuvo que como jueza "estamos sometidos al escrutinio público de la ciudadanía, por eso estoy dando mi voz, pero lo que hice es lo que yo debía hacer. Eso juré, cumplir la Constitución Nacional, los tratados de Derechos Humanos y el resultado de eso es saber que la mayor responsabilidad de un juez es que la Constitución permanezca inalterable ante los vientos políticos”.

El Gobierno denunció por sedición a los detenidos durante la protesta frente al Congreso y exigió el apartamiento de la jueza Andrade

El Ministerio de Seguridad Nacional, liderado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra los detenidos durante la brutal represión del miércoles en inmediaciones del Congreso de la Nación. En el escrito, se acusa a los manifestantes de los delitos de "sedición, asociación ilícita agravada, atentado contra el orden constitucional y la vida democrática", tal como adelantó la ministra en su conferencia de prensa del jueves. Además, exigió el apartamiento de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación inmediata de todos los arrestados.

La movilización comenzó como una manifestación en apoyo a los jubilados, pero rápidamente degeneró en una violenta represión policial. Organizada a través de redes sociales, la protesta reunió a grupos de hinchas, sindicalistas y algunas agrupaciones políticas.

Entre los daños materiales, se destacó la quema de un patrullero -que la Policía dejó abierto y sin ningún oficial alrededor- y motos oficiales, así como la destrucción de contenedores de basura. Un fotógrafo fue golpeado en la cabeza por un proyectil, mientras que una mujer mayor también sufrió lesiones en un forcejeo con las fuerzas de seguridad.