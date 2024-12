La jueza Arroyo Salgado pidió el desafuero y detención del senador Edgardo Kueider

En tanto, se realizaban allanamientos de las propiedades atribuidas al senador y a sociedades que él integraría . "En términos políticos es clave esto y desde ya que la Justicia pida el desafuero y la detención no es un tema menor", analizó el periodista Marcos Cittadini en el programa La Mañana por C5N .

A Kueider se lo investiga por el delito de enriquecimiento ilícito en una causa en la cual dos empresarios admitieron haberle pagado sobornos al legislador cuando era director de la empresa estatal de energía eléctrica en Entre Ríos.

allanamientos kueider.jpg La camioneta de Gendarmería Nacional en la puerta de los edificios allanados en la causa contra el senador Edgardo Kueider.

"Personal de Gendarmería Nacional se encuentra trabajando en el edificio de la calle Paraná, de un valor muy elevado que nunca fueron declarados y estaban a nombre de dos empresarios investigados por esta causa de sobornos y, de un momento a otro, la titularidad pasa a nombre de su secretaria", detalló el periodista de C5N Diego Gabriele.

El oficio por parte de la Jueza, ocurre debido a que la Constitución Nacional le impide a la Justicia detener a legisladores nacionales, realizar allanamiento en sus domicilios, lugares de trabajo, o interceptar sus teléfonos, tal cual lo explicita en su artículo 68: “Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”.

Por su parte, el artículo 69 que establece que “ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho”.

Los bloques dialoguistas, a favor de la suspensión

El senador radical correntino Eduardo Vischi expresó que "para nosotros es fundamental el respeto a la ley, acá hay una situación que ha aprovechado Unión por la Patria para ganarse una banca, apurar la resolución de algo que nos parece realmente escandaloso a nivel país".

"Nos preocupa muchísimo, pero más nos preocupa la hipocresía de los que hoy son paladines de la moral y la ética, que cuando les toca a ellos defienden la Constitución y la garantía de la defensa en juicio y cuando no les toca quieren llevarse por delante todo", añadió, en diálogo con los medios en la entrada al Congreso.

"No vamos a juzgar la cuestión penal de un delito sino la cuestión ética y moral de un ciudadano que es senador nacional votado por los ciudadanos de Entre Ríos, que además merece la posibilidad de tener una defensa en juicio. Si lo que ha hecho genera una desconfianza ciudadana, eso afecta al Senado y tenemos que suspenderlo o expulsarlo. Sería lamentable no tomar ninguna decisión. Espero que podamos acordar una u otra salida", concluyó.

Por su parte, el senador entrerriano del PRO Alfredo De Angeli manifestó que su bloque apoyará la suspensión de Kueider, "porque tenemos que esperar lo que pida la Justicia paraguaya".

"En lo personal me gustaría que lo expulsaran pero lo resguarda la presunción de inocencia así que tenemos que ser institucionalista. Tenemos que limpiar esta hermosa casa de las ratas, lo de Kueider nos ensucia a todos. Los que estén con problemas con la Justicia tendrán que pedir permiso, los suspenderemos o los expulsaremos porque si no hace mucho mal a la política", planteó.

"La gente piensa que somos todos chorros, no somos todos iguales. Tiene que caerle el peso de la ley a todos. No puede haber en la casa de las leyes gente que tenga problemas con la Justicia. Acá tiene que venir gente honorable, no importa el color político", cerró el legislador.