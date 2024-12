La Iglesia, contra el ajuste: una misa por la dignidad y los remedios de los jubilados

“Rezamos por los jubilados, para que todos sepamos reconocer su dignidad, para que tengan medicamentos y todo lo que necesitan”, predicó en misa el sacerdote que vive hace años en la Villa 21/24, pegada al Riachuelo, y quien recibió llamados de jubilados para que rece por ellos.

“El jubilado no está retirado de la vida -agregó el cura villero - todo lo contrario. Debe tener las condiciones adecuadas para disfrutar del tiempo libre, encontrarse con los hermanos y servir a los demás. Esto es muy difícil si no le alcanza para alimentarse, tomar medicamentos y tener las comodidades que merece quien trabajó toda su vida. El buen descanso tiene raíces bíblicas y es parte esencial en la vida de un trabajador. En esa línea, debemos concebir la importancia de una jubilación digna”.

“Toto”, reconocido porque es un cura que anda en bicicleta de la villa 21/24 al arzobispado, frente a Plaza de Mayo, sumó agradecimientos a Dios por “el trabajo de tantos grupos que se organizan para el bienestar de los adultos mayores y los jubilados, centros de día, hogares y tantos espacios de Iglesia y de otros movimientos”.

El religioso citó al Papa Francisco, “quien nos pide que no dejemos solos a los ancianos, que promovamos el encuentro intergeneracional y que dejemos de lado toda actitud de descarte para con ellos”, aseguró De Vedia, hermano del periodista Mariano, y el fiscal, Gabriel.

En conversación con este medio reconoció el cura “que los jubilados están pasando momentos muy duros. Algunos que vienen no reciben jubilación, porque no estaban registrados cuando trabajaban, muchos otros presentan sus necesidades de alimento y fuertemente de remedios, más que antes, el sistema de salud está bastante colapsado”.

Respecto al avance del narcotráfico “Toto”, de mucha experiencia en el territorio, “ve muchos jóvenes que quedan más a la deriva, se ve el crecimiento del consumo de drogas y también la falta de presencia del Estado deja la cancha libre a todo lo ligado al narcotráfico y narcomenudeo que gana más presencia en las villas y barrios populares”.

Pero no pierde la fe y de allí que en la misa reflexionó que “pese a los desencuentros y divisiones, es fundamental caminar juntos, buscar unidad y no dejar a nadie afuera. El Padre no quiere que se pierda nadie, dice Jesús”, agregó De Vedia, quien no se detiene en sus actividades pese a tener con bota ortopédica la pierna derecha.

“Es bueno hoy encontrarnos también con Dios, que hace posible lo que para los seres humanos es imposible”, cerró delante de los jubilados ubicados en los bancos de la parroquia Virgen de Luján.