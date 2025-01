La chicana del Gobierno a Victoria Villarruel por el viaje de Milei: "Debidamente notificada de su responsabilidad"

De esta manera, recordó el cruce que se generó cuando Milei visitó Roma para reunirse con la primera ministra Giorgia Meloni y la vicepresidenta aseguró no haber recibido notificación.

En ese entonces, la polémica se desató debido a que ese mismo día la Cámara de Senadores votó la expulsión del aliado oficialista Edgardo Kuider en una sesión que el jefe de Estado aseguró que fue nula y que existió un "incumplimiento de deberes" por parte de Victoria Villarruel.

Desde el entorno de la vicepresidenta sostienen que la vice recién firmó el traspaso a las 19, desnudando la acefalía del Poder Ejecutivo desde que el mandatario partió a Europa.

Sin embargo, un documento oficial demostró que la titular del Senado se notificó del viaje de Javier Milei a Italia a las 19 horas del día 12 de diciembre por lo que la sesión en la que se expulsó al senador entrerriano no fue invalida como dijo el Presidente al argumentar que ante su ausencia la vicepresidenta debería estar a cargo del ejecutivo.

Chicana de Adorni a Villarruel

El presidente Javier Milei sumó un nuevo capítulo en la interna con la vicepresidenta Victoria Villarruel al afirmar en tono irónico que "cada vez que me voy siempre alguno me hace alguna".

Sus dichos tuvieron lugar al inaugurar la nueva sede de la Bolsa de Comercio en Córdoba donde, de manera indirecta y sin nombrarla, hizo alusión a la titular del Senado. Cuestionó a los "imbéciles" que dicen "me gusta irme de viaje", pero aclaro: "Dados estos resultados, no se entusiasmen".

"Como dicen algunos imbéciles, me gusta irme de viaje a pasear. Del último viaje me traje casi 3 mil palos verdes de inversiones, que es la inversiones de Río Tinto y Stellantis", aseguró Milei en un primer momento en referencia a los críticos por sus giras en el exterior.

"Dados estos resultados, no se entusiasmen con que viaje mucho porque cada vez que me voy siempre alguno me hace alguna....sin comentarios", concluyó el Presidente sobre el tema.