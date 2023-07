Juan Pablo Chiesa lanzó su candidatura a jefe de Gobierno porteño por Aptitud Renovadora

"Somos un espacio que representamos al laburante de a pie, al que quieren que no la jodan, que quieren vivir tranquilos y no nos podemos apaciguar por extorsionadores, delincuentes y malvivientes. Venimos a mantener las cosas que se hicieron bien y a cambiar lo que tengamos que cambiar, y esto se logra con los vecinos de la Ciudad. En la lista que conformamos se encuentran personas profesionales tanto de la sociedad civil como del ámbito privado que quieren hacer algo distinto en la Ciudad, venimos a incorporar la voz de los porteños que no encuentran representatividad en las caras de hoy", afirmó Chiesa.