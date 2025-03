Jorge Rial respondió a las amenazas de Fernando Iglesias: "No soy vocero de nadie"

Por la tarde, el conductor de C5N se refirió a esta acusación y le respondió: "Ustedes mandaron a medir a Joni Viale, ustedes mandaron a medir a Mariana Brey. Ustedes mandan a medir a los periodistas. No me metan, a mí no me miden".

En ese sentido, agregó: "Miren para adentro, miren que los voceros los tienen ustedes, los periodistas voceros los tienen ustedes. Son los que van los domingos a escuchar ópera, a aburrirse y después salen a hablar pestes". Además aprovechó y le envió un mensaje al Presidente: "Milei, se te cagan de la risa, me consta".

"Lo que le digo a Fernando Iglesias, yo no soy vocero de nadie; hago este programita que le rompe las pelotas a ustedes, que me encanta, y les vamos a seguir rompiendo las pelotas. Tengo ideología y la voy a defender, pero no soy vocero de nadie", concluyó.