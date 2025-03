Jorge Macri, de nuevo contra Patricia Bullrich por los presos: "Sus chicanas son una falta de respeto a los porteños"

"Hoy es un momento particularmente difícil para el PRO porque apoyamos a un espacio político nacional para que gane, lo apoyamos explícitamente, yo voté a Javier Milei después de que perdiéramos en lo nacional. Creo que la gente se cansó de nuestra interna, la interna entre Horacio y Patricia fue brutal, la gente dijo 'me cansaron, me voy a esta otra alternativa'. Apoyamos eso, apoyamos a lo largo de todo el año en el Congreso Nacional y por ahí lo raro es que no hay un ida y vuelta similar, pero bueno, es la política ", señaló el titular del Ejecutivo porteño este miércoles en diálogo con Infobae.

Macri respondió a las afirmaciones de Bullrich, quien ironizó que "Mauricio Macri es como el jefe de Gobierno de la Ciudad". "Primero, es una falta de respeto a los porteños, que me votaron el mismo día que la votaron a ella, en la Ciudad yo saqué 50 puntos y ella 40. Yo gané en la Ciudad, ella no. Ella hoy está trabajando en LLA y está bien", lanzó el alcalde.

"Yo nunca me fui del espacio político en el que estoy. Soy fundador de cuando nos llamábamos Compromiso para el Cambio, hoy PRO. Estuve siempre en la vereda de enfrente del kirchnerismo, nunca me moví de ese lugar aún perdiendo elecciones muy complejas, me quedé, no me fui a 'che, ¿dónde mide más para ver dónde hago carrera?'", añadió.

Patricia Bullrich Bahía Blanca 12 marzo 2025 Patricia Bullrich mantiene la tensión en el conflicto por la transferencia de los presos entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires.

Macri subrayó que "a mí no me gusta este tipo de política". "Patricia es una hábil declarante. Cuando uno gobierna tiene que tener un equilibrio razonable. Todo da vueltas. Nosotros estamos trabajando un intento de transferencia del Servicio Penitenciario. Después ella me dice a mí que la culpa es mía. Entonces, ¿yo soy el jefe de Gobierno o no? Chicanear me parece escaso y una falta de respeto a los porteños", remarcó.

Respecto a la cuestión de los presos, el jefe de Gobierno consideró que "los presos están donde no tienen que estar, porque las cárceles son otras". "Las comisarías y las alcaidías no son lugares para que estén los presos. Estos presos son del Servicio Penitenciario Federal (SPF). ¿Por qué se está discutiendo un acuerdo de transferencia? Porque hoy son del Gobierno Nacional", indicó.

"Es cierto, como dice Patricia, que otras provincias tienen su servicio penitenciario. También tienen su justicia; esta es una provincia nueva con transferencia de responsabilidades imperfectas. Hasta tanto no haya un transferencia, todos los detenidos salvo el 5% que son de la Justicia de la Ciudad, son del SPF. Todos los que están hoy en alcaidías o comisarías de la Ciudad deberían estar en las cárceles. Por eso se está discutiendo una transferencia", agregó.

Macri retomó el conflicto en torno la cárcel federal que la Ciudad construye en la localidad bonaerense de Marcos Paz. "En el marco de la pelea con el Gobierno Nacional que nos había cortado la coparticipación, Horacio decide suspender la obra de Marcos Paz porque no tenía certeza de que le iban a liberar la cárcel de Devoto. Ahí no se estaba discutiendo una transferencia: era 'te hago una cárcel para que me liberes Devoto'", repasó.

Nuevo Centro Penitenciario Federal VII de Marcos Paz enero 2025 El Nuevo Centro Penitenciario Federal VII de Marcos Paz construido por la Ciudad. GCBA

"Lo que hoy planteamos es más profundo, más transformador y más sano para la Ciudad y para la Nación, que es transferir el servicio. Nosotros retomamos la construcción de Marcos Paz", explicó.

En cuanto a las negociaciones con la administración nacional, el jefe de Gobierno destacó que "hasta ahora lo único que se firmó fue una carta acuerdo para trabajar juntos". "Hoy el convenio lo tiene el Ministerio de Seguridad hasta que Economía de la Nación responda sobre los costos. Lo tienen ellos desde la semana pasada. Yo no voy a hacer de eso una chicana, esta es una de las diferencias con Bullrich. Ella dice que el convenio está para firmarse, pero no es así", insistió.

"Si los presos siguen estando donde no tienen que estar, no es responsabilidad de un ministro de Seguridad de la Ciudad que no se fuguen. El sistema no funciona. Me gustaría una lógica de trabajo con el Gobierno Nacional distinta en este tema. Con otros hemos trabajado bien", cerró.

Por otra parte, Macri se refirió al tono de la discusión política. "Si todos levantamos el tono, en la calle se pudre. Los que tenemos la responsabilidad de gobernar somos vistos como referentes. Si quien más poder tiene redobla la apuesta todo el tiempo y levanta mucho el tono, el que está sufriendo todos los días cree que ese es el camino. Tenemos que bajar el tono porque mucha gente la está pasando mal", concluyó.