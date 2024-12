Javier Milei tensiona el debate por los jueces de la Corte y el Gobierno ve fantasmas detrás del caso Kueider

Esta vez fue el propio presidente Javier Milei el que confirmó todos los rumores y los off the record -las declaraciones fuera de registro- de los funcionarios de su gobierno: como si quisiera ejercer un último mecanismo de presión, aseveró en una entrevista radial que si no consigue consenso en el Congreso, está dispuesto a colocar dos jueces en la Corte Suprema de Justicia por decreto, en comisión.