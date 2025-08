Grabriel Katopodis criticó a Javier Milei: "Es el primer presidente que no va a inaugurar un solo kilómetro de ruta" (99 caracteres)

Además señaló que el desmantelamiento en obra pública tendrá graves consecuencias en el desarrollo del país. "Nos va a llevar mucho tiempo y nos va a salir mucho más caro volver a poner en condiciones todas las rutas. Esto es grave y no es inteligente. Las principales potencias del mundo están llevando adelante los planes de infraestructura más importantes en décadas”.

Katopodis cuestionó que la actual gestión no haya continuado con los planes de inversión pública. "Milei es el primer presidente que no va a haber inaugurado un solo kilómetro de ruta en 4 años”, criticó

El ministro advirtió que la paralización de obras genera consecuencias estructurales: “No tener rutas y caminos es que las economías regionales queden aisladas, que no podamos tener la matriz de desarrollo que necesitamos y es, además, que 150 mil familias queden en la calle como ha pasado a partir del parate de la obra pública”.

Y agregó: “El plan que Milei tiene en la cabeza no tiene obras, innovación, no tiene universidad pública, no tiene un destino y horizonte de tranquilidad para los jubilados”.

“Pocos ganadores y muchos perdedores”

Para el dirigente peronista, el gobierno nacional impone un modelo excluyente: “Es un presidente que elige ganadores y perdedores. Esa foto es muy injusta para la Argentina. Pocos ganadores y muchos perdedores que van quedando en la calle y van siendo víctimas del modelo que proponen Milei, Caputo y Sturzenegger”.

En ese sentido, pidió una campaña con propuestas claras: “En esa campaña tenemos que dar argumentos claros de por qué un país sin educación, innovación o infraestructura no tiene destino”.

“La gente no llega a fin de mes y Milei lo único que ofrece hacia adelante es más angustia y malestar para la vida de los argentinos. El plan económico no anda. Aumenta la desocupación, se cae el consumo. No es un buen plan para la Argentina porque el que produce está jodido”, remarcó.

Para cerrar, Katopodis planteó la disputa electoral como una contraposición de modelos: “Milei desguaza la salud y la educación pública. Hay una alternativa, el gobierno de la provincia es el ejemplo. Milei paraliza obras, Axel Kicillof las hace. Esa es una diferencia concreta que tiene que expresarse en las elecciones”.