"Achicar un 30% más es imposible. Si llevan adelante esa medida irracional, no estarán garantizados los servicios básicos y esenciales", advirtió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

Estatales advierten sobre más ajuste y despidos: "El Estado no resiste más recortes"

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) señaló que el Gobierno planea llevar adelante más ajuste y despidos en el sector público y advirtió que el Estado "no resiste más recortes".

Según la versión periodística, en esta oportunidad la motosierra de Milei eliminará la secretaría de Vivienda y Hábitat de organismos descentralizados, y el achicamiento de la dotación de personal de los ministerios, empresas y entes públicos.

Ante esa situación, Aguiar indicó que el Gobierno busca compensar las rebajas de las retenciones con un nuevo recorte sobre el Estado. "¿En serio Federico Sturzenegger quieren compensar rebajas de retenciones al campo con un nuevo recorte sobre el Estado?", preguntó.

"El Estado no resiste más recortes y los empleados públicos no soportamos más ajustes. Achicar un 30% más es imposible. Si llevan adelante esa medida irracional, no estarán garantizados los servicios básicos y esenciales", indicó.

Luego manifestó que los 800 millones de dólares que implican la baja de retenciones al campo no pueden compensarse con más destrucción del sector público. "Te lo anticipo, eso tendrá una repercusión social absolutamente negativa", alertó.

Por último cerró criticando el discurso de Milei en el Foro de Davos al advertir que sus dichos pone en riesgo a la democracia misma. "Al presidente tenemos que ponerle límites. Hay un gobierno elegido por el voto popular que se está transformando en una tiranía. Estamos todos en peligro y resignarse no es una opción", completó.