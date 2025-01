En línea con Milei, Guillermo Francos defendió que el Estado no promueva la agenda LGBT

"Es un presidente que tiene ideas muy claras de hacia dónde debiera ir el mundo, en particular la Argentina. Es un discurso que llama la atención. Creo que Argentina está marcando hoy una diferencia y a mí me parece importante", destacó el funcionario.

"Lo que plantea el presidente Milei con mucha claridad es que la libertad está por encima de cualquier otro concepto", afirmó. En ese sentido, señaló que las ideas de la llamada "agenda woke", como la justicia social y las cuestiones de género, "se han mal utilizado para construir un Estado de tipo socialista".

"Esto no quiere decir que un Estado próspero no se preocupe por aquellos que tienen menos o que la violencia contra la mujer no deba ser combatida. Ahora, un Estado socialista como al que hemos llegado no tiene ni siquiera la Justicia que pueda proteger los derechos de los ciudadanos", analizó en Radio Con Vos.

En su discurso, Milei afirmó que la "ideología de género" es "criminal" y "en sus versiones más extremas, constituye lisa y llanamente abuso infantil". "Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones", añadió.

Javier Milei Davos Foro Económico Mundial 23 enero 2025 Milei apuntó contra la agenda LGBT en Davos. Weforum

Francos aseguró que no hay "ninguna objeción a que cada uno haga de su vida lo que le parezca o sienta", pero "otra cosa diferente es hacer campañas a favor" o "promoción de esas situaciones de manera pública", porque "eso por ahí genera confusiones, sobre todo en los jóvenes".

"Yo no objeto la decisión de cada uno, pero no creo que el Estado esté para promover ninguna de esas situaciones. Ha habido montones de campañas escolares en las que se le han transmitido a los chicos situaciones de este tipo. El Estado en eso no tiene que meterse; sí en el respeto a las decisiones y a la vida de cada uno", concluyó.

Polémica en redes sociales por los dichos homoodiantes de Javier Milei

"El Estado argentino entró en la fase definitiva del homoodio oficial. Plan de exterminio mileísta ante los ojos del mundo. Aquello que marcan las leyes vigentes en el país no mitiga los incalculables efectos letales de este programa de aniquilamiento de las personas LGBTIQ+", expresó en su cuenta de X el periodista y locutor Franco Torchia.

Por su parte, el periodista Tomás Máscolo escribió: "Para Milei, los homosexuales somos pedófil0s. Dice boludeces y desinforma, la política de odio a la diversidad como política de Estado. Recuerden que a tres lesbianas le prendieron fuego en San Telmo, consecuencia directa de la catarata de odio y desinformación".

"Hace mención de una pareja de homosexuales que fue condenada por abusar de sus hijos. Como si eso representara a todos los gays del mundo. Espantoso", opinó su colega Nicolás Castillo Abad.