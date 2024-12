El tenso cruce entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta por la fuga de presos en la alcaldía de Liniers

La ministra de Seguridad de la Nación había responsabilizado al exjefe de Gobierno porteño por la serie de fugas de presos en la Ciudad que hubo durante 2024, por lo que Larreta la tildó de "mentirosa". "Hace más de un año es responsabilidad tuya y no pusiste ni un ladrillo", le respondió, en referencia al penal de Marcos Paz.

La ministra de Seguridad dela Nación, Patricia Bullrich y el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta mantuvieron un duro cruce este sábado por la serie de fugas de presos en alcaidías y comisarías de la Ciudad de Buenos Aires que hubo durante 2024: fuertes acusaciones cruzadas y una pelea que no parece terminar.

Tras la última fuga de 17 reclusos de la Alcadía 9 del barrio porteño de Liniers, Bullrich había apuntado al exmandatario: "La Ciudad durante tres años tenía que terminar una cárcel que no la terminó. Los policías tienen que cuidar a los presos, no están entrenados para eso" , expresó la funcionaria, que le quitó responsabilidad al personal policial por el hecho.

Enseguida, el integrante del PRO le contestó en su cuenta de X: "La cárcel de la que hablás es y siempre fue responsabilidad del Gobierno Nacional. Hace más de un año, es responsabilidad tuya y no pusiste ni un ladrillo", señaló Larreta en referencia al penal de Marcos Paz.

Larreta no solo la tildó de "mentirosa" y de "desinformar a los ciudadanos"; sino que también fue más allá y dio detalles del conflicto: "La cárcel no se terminó porque el Gobierno nacional, en ese momento A. Fernández, nunca ratificó el convenio que se había firmado entre la Ciudad y la Nación (durante el Gobierno de M. Macri), y no puso los fondos. Hace más de un año que es responsabilidad de Milei y tuya, y la cárcel sigue sin terminarse", concluyó.

PATRICIA, NO MIENTAS. La cárcel de la que hablás es y siempre fue responsabilidad del Gobierno Nacional. Hace más de un año, es responsabilidad tuya y no pusiste ni un ladrillo.

Lo que decís es MENTIRA. Lo tuyo es desinformación a los ciudadanos.

La cárcel que se está…



Lo que decís es MENTIRA. Lo tuyo es desinformación a los ciudadanos.



— Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) December 28, 2024

Cabe recordar, que Bullrich había dado su parecer más temprano sobre la problemática en comisarías y alcaldías: "No vale políticos lavándose las manos y hacer la fácil de tirarle todo a la Policía. El hecho de haber abandonado la construcción de una cárcel, generó un conjunto de presos en comisarías, esto viene de la gestión de Larreta", remató Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.

Esta problemática estaría vinculada, de acuerdo a Bullrich, con el proceso incompleto de autonomía. "El Tribunal Superior de la Ciudad tienen que completar la autonomía, administrarán las fuerzas y deben liberar a los policías de esta tarea", remarcó.

Detuvieron al séptimo evadido de la Comisaría de Liniers: estaba en la casa de su novia

La Policía Federal encontró al séptimo preso que escapó de la Alcaldía 9 de Liniers en la víspera de la Navidad. Se trata de Maximiliano Sergio Cordero, de 25 años, quien estaba detenido por una causa por tentativa de robo a mano armada. De esta manera, todavía hay 10 reclusos prófugos.

La División Búsqueda de Prófugos de la Federal y la Bonaerense realizaron un operativo en la casa de la novia del prófugo en un barrio popular en la localidad de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas.

Cabe recordar, que la fuga había ocurrido el pasado lunes alrededor de las 22 en la dependencia policial ubicada en la calle Gauna al 400. De acuerdo a lo que informaron los investigadores, los delincuentes realizaron un boquete de unos 30 centímetros de diámetro en una pared que separa los calabozos de un patio interno.

Cabe recordar que la fuga masiva de presos derivó en la remoción de Pablo Kisch y Jorge Azzolini, jefe y subjefe de la policía porteña, respectivamente, quienes fueron reemplazados por Diego Casaló y Carla Mangiameli.