El elogio de Elon Musk al Presidente: "Amo a Javier Milei"

El dueño de X se cruzó con un fragmento de un discurso de un libertario en el que lo menciona, y no pudo evitar compartirlo. "Yo también, mi amigo", le respondió el mandatario.

El dueño de Tesla dejó ese mensaje a la vez que compartió un video del mandatario argentino en la gala del America First Policy Institute en Mar-a-Lago , la residencia de Trump en Florida, en noviembre del año pasado.

"Hay una mayoría silenciosa –o más bien silenciada– que ha comenzado a hacerse escuchar. A pesar de que los enemigos de la libertad se aferran al poder haciendo uso y abuso de la propaganda, la tergiversación y la censura. Y es por eso que quiero agradecer muy particularmente al gran Elon Musk por su trabajo enorme en X, que ha salvado a la humanidad. Lo que ocurrió en Argentina, primero, y en estas elecciones en Estados Unidos ahora, es una prueba cabal de ello", expresó entonces Milei.

"Porque en todo el mundo se están formando dos grandes posiciones antagónicas, quienes están avergonzados de los valores de occidente, contra quienes estamos orgullosos de ellos. El partido del Estado, contra el partido de los ciudadanos libres. El partido de la regulación, contra el partido de la libertad", continuó.

El libertario respondió el gesto: "Me too my friend... (Yo también, mi amigo)". Luego, compartió la publicación con el clásico "Fenómeno barrial".

Milei lleva un largo tiempo de fascinación con el empresario. Se reunieron tres veces desde que asumió la presidencia, y nunca faltaron las fotos de rigor en plano picado con los pulgares en alto. El libertario viajó a Estados Unidos a verlo en abril, mayo y septiembre del año pasado, aunque los encuentros no pasaron de intercambios de elogios y parafernalia para compartir en redes sociales, sin que eso termine en inversiones en suelo argentino.

milei musk El primer encuentro del presidente Javier Milei con el empresario Elon Musk en Austin, Texas, el 12 de abril.

En diciembre, la expresidenta Cristina Kirchner expuso las contradicciones de Javier Milei al señalar que el jefe de Estado argentino "está fascinado con Elon Musk, que es un industrial", justamente "todo lo que él reniega". Lo hizo al citar el anuncio que el mandatario realizó este martes sobre el "Plan nuclear argentino", a pesar de que "esta gente (en referencia al Gobierno) desprecia profundamente a los científicos argentinos".

"Hay un desconocimiento y al mismo tiempo infantilismo y cholulismo impresionante en este manejo. Milei está fascinado con Elon Musk porque tiene X. Pero Elon Musk es un industrial norteamericano con tecnología de punta, y tiene un proyecto industrial. Exactamente todo lo que él reniega", advirtió la titular del Partido Justicialista (PJ) durante el acto de asunción en Balvanera.