Dura crítica de Esteban Paulón a Milei por sus ataques al colectivo LGBTIQ+: "Vamos a defender cada derecho conquistado"

El diputado santafesino de Encuentro Federal, Esteban Paulón , presentó en la sesión extraordinaria en la que se debate la suspensión de las PASO una cuestión de privilegio contra "el presidente Javier Milei, parte de su Gabinete y algunos integrantes de esta cámara" luego de la reacción del oficialismo a la multitudinaria Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista LGBTIQ+ del pasado sábado . "¿Por qué no usó el caso de Gisele Pelicot en Francia para decir que el matrimonio heterosexual en su forma más extrema es abuso sexual?", lanzó.

"El pasado sábado 1° de febrero, cientos de miles salimos a la calle a decirle al Presidente de la Nación que no vamos a admitir ningún retroceso en materia de derechos y valores democráticos. Se lo decimos porque usó un foro internacional para, en una generalización injusta y temeraria, decir que todas las personas homosexuales somos pedófilas . Sé que lo han intentado explicar muchos de sus colaboradores en cadena nacional, en infinidad de medios. El propio Presidente, diciendo que se explicaba, repitió lo mismo", repasó el legislador.

"Si el Presidente decidió elegir un caso de una condena de una pareja en Estados Unidos para ilustrar el supuesto vínculo entre la bandera de la diversidad y la pedofilia, me pregunto: ¿Por qué no usó el caso de Gisele Pelicot en Francia para decir que el matrimonio heterosexual en su forma más extrema es abuso sexual? ¿Por qué no usó la figura del Padre Grassi para decir que el catolicismo en su forma más extrema es pedofilia? Usó la figura de una pareja de varones porque tenía claro lo que quería decir", planteó.

Además, apuntó contra sus colegas: "Me apena mucho que aquí en esta casa integrantes de nuestra cámara, el diputado Santiago Santurio que figura como redactor de este medio, La Derecha Diario, que las organizaciones LGBT convocábamos a una marcha a favor de la pedofilia. ¿Qué expresión a favor de la pedofilia hubo en esa marcha?", expresó.

"Se cansaron de hacer cola diciendo que era una marcha kirchnerista. Yo fui uno de los convocantes de la marcha, no soy kirchnerista, soy maricón y me la banco y fui a esa marcha a convocar a la sociedad democrática argentina porque no vamos a vivir entre cuatro paredes como pretende el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Que vaya él a vivir su sexualidad entre cuatro paredes", exclamó Paulón.

El legislador santafesino expuso que "desde el Gobierno se piensan que son muy vivos y a la marcha le contestan con más provocaciones". "Ayer hicieron un anuncio temerario, no por la medida que es una fake news porque en Argentina ningún nene trans de 5 años es mutilado. Lo que se están mutilando son los derechos del colectivo LGBT y la salud pública", remarcó.

"Lo que hay es una operación de odio y demonización del colectivo travesti trans, el más vulnerable de nuestra sociedad. Lo eligen para señalarlo porque es el eslabón más débil, no se hacen los guapos con las grandes mayorías de la sociedad. La única posibilidad que tiene el colectivo travesti trans de salir del olvido, del abandono y de la excusión es con el acompañamiento de las familias", replicó.

Paulón añadió: "Y esta amenaza que hizo el presidente Milei en Davos de que los padres y equipos que acompañen a las infancias trans van a ser juzgadas como por los peores crímenes contra la humanidad y el ataque de ayer es un golpe a las familias que amorosamente y por primera vez en nuestra historia acompañan masivamente a esas infancias y adolescencias que hoy tienen proyecto de vida, que se miran a un espejo y se sienten conformes con lo que ven, que hoy están en las universidades, que ya no ven un destino de muerte temprana, violencia y trabajo sexual".

"Vamos a defender cada derecho conquistado y no vamos a dar ni un paso atrás. La sociedad democrática argentina, que es mayoritaria, quiere vivir en verdadera libertad, no la que ustedes vaciaron de contenido. La libertad de ser quien uno es, de amar a quien amamos, de vivir en un país grande que se desarrolle pero que tenga lugar para todas, para todos y para todes", concluyó.