16 de octubre de 2026 Inicio
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Cumbre de gobernadores en CFI: el pedido al Gobierno de un plan federal de infraestructura

Axel Kicillof (Buenos Aires), Martín Llaryora (Cordoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Elías Suárez (Santiago del Estero) encabezaron la jornada inicial del encuentro de logística celebrado en la Centro de Convenciones porteño. El mandatario bonaerense destacó la necesidad de una “perspectiva nacional de planificación” que incluya al Estado y al sector privado.

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Por la tarde se espera la participación de otros gobernadores. 

Por la tarde se espera la participación de otros gobernadores. 

Los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, Martín Llaryora (Cordoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Elías Suárez (Santiago del Estero) formaron parte este viernes de la jornada inicial de la segunda Cumbre Federal de Logística organizada por el CFI celebrada en el Centro de Convenciones porteño, donde coincidieron en el pedido al Gobierno nacional de un plan federal de infraestructura.

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Durante el panel inicial, los mandatarios y el titular del organismo, Ignacio Lamothe, abordaron los principales desafíos en materia de infraestructura y conectividad, con eje en el trabajo conjunto entre el sector público y las empresas de la producción y el transporte.

Mientras que Kicillof sostuvo que “se está reconfigurando el mundo en materia productiva y logística” y destacó la necesidad de una “perspectiva nacional de planificación” que incluya al Estado y al sector privado, Llaryora afirmó que “toda la potencialidad del país depende de las provincias”, a la vez de remarcar que “no hay desarrollo sin infraestructura”.

Frigerio señaló que la logística portuaria y la Hidrovía Paraná-Paraguay son determinantes para Entre Ríos y Suárez, por su parte, indicó que mejorar la infraestructura y la competitividad resulta central para llegar más rápido a los puertos y centros de consumo, y planteó la necesidad de generar trabajo a partir de la industrialización y el agregado de valor en origen.

La web oficial del CFI marca que la jornada continuará con paneles sectoriales e intersectoriales en los que participarán los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; de Jujuy, Carlos Sadir; de Río Negro, Alberto Weretilneck; y de San Juan, Marcelo Orrego, junto a directivos de empresas como YPF, Pan American Energy, Tecpetrol, Mercado Libre, DHL, Andreani, FedEx, Aeropuertos Argentina 2000, Louis Dreyfus Company, Rio Tinto, Glencore, Holcim y Techint.

Martín Llaryora: "La Argentina está en una situación crítica"

Luego de su participación en el CFI, el mandatario cordobés visitó los estudios de C5N en una entrevista con los conductores de La Mañana, Antonio Fernández Llorente y Mariana Verón, donde alertó el país "está en una situación crítica" y destacó que la provincia tiene superávit fiscal, "pero atendiendo a la gente".

"Gobernar es generar trabajo, el modelo tiene que generar empleo, sino es imposible si cada día se pierden puestos de trabajo, sino hay una idea productiva, un camino de infraestructura", expuso Llaryora.

Para el mandatario provincial, la situación "cada vez se complica más": "Muchos meses de caída de coparticipación de recursos por la caída de la actividad y consumo". "Aun en esta crisis, que es muy difícil, seguimos invirtiendo, pero claramente el próximo presupuesto va a ser de crisis. Argentina está en una situación crítica por la destrucción del empleo, la situación social y sanitaria. El que niegue eso no está viendo la realidad", agregó Llaryora.

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