Crece la tensión entre el PRO y La Libertad avanza por los dichos homofóbicos y misóginos de Javier Milei

A través de una publicación de X, la diputada manifestó que va a seguir apoyando el programa económico "imprescindible de reducción del déficit fiscal y del peso del Estado" y seguirá acompañando la baja de impuestos y la reducción de "estructuras innecesarias y cada desregulación y apertura de la economía" pero aclaró que también seguirá defendiendo con la misma convicción la pluralidad de voces, el respeto irrestricto al proyecto de vida de cada persona, la libre elección de a quien amar y todos los tipos de familias.

Además manifestó que mantendrá la defensa de las políticas que traten iguales a los iguales y también las que disminuyan las desigualdades para que las circunstancias en que te tocó nacer no determinen el resto de tu vida.

"Esa Argentina liberal, abierta, tolerante y meritocrática es la que sueño para mis hijas y para todos los que elegimos el mejor país del mundo para vivir y progresar", completó la diputada Lospennato en su publicación.

El rechazo de la diputada a los ataques del Gobierno al feminismo y la diversidad sexual parece ser un nuevo contrapunto en las negociaciones por una posible alianza entre el PRO y La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas.

Más temprano, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también había sumado su voz al rechazo generalizado que provocó la muestra homofobia y misoginia en los dichos de Milei.

"Tomar un caso y plantear que todos son iguales me parece una injusticia brutal", sostuvo Macri en declaraciones radiales, luego de que el mandatario expusiera un conocido caso en Estados Unidos en el que una pareja homosexual fue condenada por abusar a sus hijos adoptivos durante más de dos años.

Tras los dichos del economista libertario, Macri aseguró: "Que hay que proteger a los niños, no tengo dudas, pero hay abuso de personas de distintos origen, creencias, edades. Por eso, agarrar un caso y transformarlo en esto me parece injusto".

"Me gustaría ver un Presidente que abogue más por la unidad de la Argentina que por instalar nuevas divisiones", reclamó el referente del PRO, y sumó: "En el concepto de la libertad está la libertad de elegir como expresarse, querer mostrarse, las elecciones de vida. Hay un tema que no me cierra".

También Jorge Macri criticó el discurso de Javier Milei en Davos

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, criticó el discurso del presidente Javier Milei en el Foro de Davos, donde apuntó contra la "agenda woke" y las políticas de género y diversidad, y aseguró que "no es momento de construir nuevas grietas" sino de "encontrar acuerdos".

"Necesitamos encontrar acuerdos más que nuevas diferencias en la Argentina. Venimos de una época en la que el kirchnerismo hizo gala de la grieta; no es momento de construir nuevas", sostuvo Macri, quien destacó que "la gente está haciendo un esfuerzo descomunal para que este país salga adelante".

"Duele un montón lo que la gente está enfrentando. Me parece que instalar nuevas grietas y nuevas razones de pelea no es el signo del momento", señaló este domingo a Radio Mitre. También recordó que "la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Femicidio y la Ley de Trata de Personas salieron gracias, entre otros, al PRO".

"Son un patrimonio de la Ciudad que nadie nos lo va a arrebatar. Yo voy a estar defendiendo esa postura, esa mirada y visión. Amo la diversidad que representa la Ciudad y amo todas las diversidades; amo las más tradicionales, las conquistas más recientes. Eso es patrimonio nuestro y no lo van a romper", aseguró.