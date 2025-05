Crece la presión en el PRO para alcanzar un acuerdo con La Libertad Avanza en la Provincia

“El acuerdo hay que empezar a trabajarlo, venimos avanzando bastante, pero seguimos conversando y definiendo temas. Tenemos claro que si no nos unimos no hay cambio posible, por eso es importante hacer un acuerdo sólido, serio y responsable en la provincia”, afirmó este miércoles al meter más presión sobre una alianza partidaria.

En ese sentido, afirmó tener en claro que "debemos construir sobre lo que nos une, avanzar en conformar un frente para llevar un cambio profundo en la provincia de Buenos Aires”.

Además, valoró que el expresidente Mauricio Macri "apoya al Gobierno" de Javier Milei "como ningún" otro exmandatario hizo.

"Macri desde el primer día apoya el Gobierno de Milei como ningún ex presidente apoyó nunca", señaló, en una entrevista con Radio Rivadavia. Para luego agregar: "Lo de Macri y Milei fue una pelea innecesaria en una elección que se nacionalizó, y la gente votó para respaldar al Gobierno".

AmCham 2025: Ritondo habló sobre el acuerdo con el La Libertad Avanza

El martes, al participar de la séptima edición de AmCham Summit 2025 en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, el diputado había manifestado en diálogo con C5N que el acuerdo "tiene que ser una alianza y no un paso de dirigentes".

En la rueda de prensa posterior a su participación, el diputado insistió en que tiene "la responsabilidad de representar a los intendentes, concejales y afiliados" del PRO bonaerense. "Voy a trabajar para que vayamos juntos, entendiendo que es lo mejor para la Argentina y para la Provincia", confirmó.

También señaló que "en la Ciudad de Buenos Aires habríamos llegado casi al 50% si hubiésemos ido juntos" y negó que el PRO haya quedado "debilitado". "La fortaleza la dan los intendentes, sus dirigentes, y me parece que la fortaleza que tenemos es que compartimos una visión de país y de la provincia que queremos", sostuvo.

Respecto a los dichos de Javier Milei acerca de que "ya pasó el momento" de Mauricio Macri, Ritondo destacó que el expresidente "ha trabajado muchísimo en este año y medio apoyando las medidas del Gobierno". "Las tensiones que pasan en campaña, tabula rasa", afirmó en coincidencia con Manuel Adorni.

"Hay que trabajarlo. Tenemos tiempo. Yo estoy tranquilo que el desafío nuestro es cómo trabajamos juntos para modificarle la vida a la gente en la provincia de Buenos Aires", concluyó.

Un sector del PRO le reclama a la Libertad Avanza un "cambio de actitud"

Fernando de Andreis, aliado del titular nacional del PRO, Mauricio Macri, le reclamó este miércoles al espacio libertario un "cambio de actitud" para llevar a buen puerto las negociaciones por un acuerdo electoral en el distrito bonaerense para las elecciones legislativas.

El ex secretario general de la Presidencia calificó como "difíciles" las charlas que el jefe del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, viene manteniendo con el Gobierno. "Es gente particular; por un lado, te piden que los apoyes y te maltratan", afirmó sobre los libertarios.

"Ritondo lleva adelante difíciles negociaciones porque es gente bastante particular a la hora de proponerte formar parte del mismo espacio, por un lado te piden que los apoyes, y por el otro, te maltratan. El principio rector, orientador para el PRO, es hacer lo correcto, no lo políticamente correcto. Ritondo trabaja en un intento de acuerdo que fue lo mismo que quisimos hacer en la ciudad de Buenos Aires, e inentendiblemente no lo quisieron, sino que estuvieron un año y medio tirando piedras, votando todo en contra", consideró en una entrevista por Radio Colonia.

De todas, el dirigente macrista advirtió sobre la necesidad de un acuerdo ya que "en la Provincia no podés darte el lujo de ir dividido. Ahí el peronismo gobierna, hay un anclaje potente, histórico, además la calidad de vida del bonaerense no permite seguir demorándolo".

"Espero que haya un poco de grandeza y cambien la actitud de las últimas 72 horas para ver si se puede encaminar eso. En el fondo, lo único que esperan los argentinos es que el gobierno y la política se dediquen a trabajar", concluyó.