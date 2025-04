Carlos Maslatón, sobre la caída de los mercados mundiales: "No le viene bien al Gobierno, lo perjudica"

El referente del liberalismo se refirió al rol que puede adoptar un mandatario, en este caso el argentino, ante la crisis mundial: "Lo que pueden hacer es dinamizar las caídas o favorecer las subidas. Ahora están dinamizando las caídas . Hoy tengo la obligación de decir que viene una bajada, que estamos corrigiendo la subida. Esta corrección no le viene bien al Gobierno porque lo perjudica por la tendencia general. Es muy malo que los bonos bajen y suba el Riesgo País. No puede renovar la deuda, que era el sueño de Milei y Caputo ".

A Milei y Caputo le digo que aprovechen este momento de crisis mundial para corregir A Milei y Caputo le digo que aprovechen este momento de crisis mundial para corregir

Maslatón bajó los decibeles sobre el sacudón que afectó a las bolsas del mundo y consideró que se trata de una readecuación: "En mi opinión es una corrección de mediana magnitud. Algo que subió y empezó a caer. Tuvimos un rebote importante a la noche en Estados Unidos. ¿Se están recuperando para ir a nuevos máximos? Creo que es un retroceso parcial y vamos a ver más mínimos, vamos a tener varios meses a la baja".

En tal sentido, en la entrevista con Gustavo Sylvestre, el abogado indicó que "el mundo reaccionó contra Trump". Una maniobra que tiene sus motivos: "Estados Unidos decidió hacer un planteo que no había hecho en los últimos 60 años. No puede tener la disimilitud de aranceles en uno y otro lugar. Hay algo que no se dice: EEUU se tornó muy caro porque el dólar está muy fuerte. Hace 16 años que está fortísimo con respecto a las otras monedas como el euro, la libra y el yen".

Qué dijo Maslatón sobre el acuerdo con el FMI

Javier Milei y Kristalina Georgieva La búlgara Kristalina Georgieva, titular del FMI, junto a Javier Milei. Imagen de archivo

"El acuerdo con el Fondo perdió momentum. Con los problemas que hay, viene un país que pide ayuda por las reservas, balance del BCRA y la balanza de pagos es un tema menor. No es bueno ir al FMI, es pésimo", describió Maslatón en C5N acerca de la posibilidad de un convenio por 20 mil millones de dólares.

"Ir al FMI es sacar patente de fundido. El único país del mundo donde se jactan de ir al FMI es acá, pero es algo pésimo. Por eso rescato la decisión de Néstor Kirchner de pagarle. Maldita la hora que Macri fue en 2018 porque no pudo pagar la deuda que tomó", explicó el analista.

NOTICIA EN DESARROLLO.